AMLO reporta síntomas leves y se siente bien tras contagiarse de COVID-19

Con 36.1 grados de temperatura y 96 de oxigenación, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a no espantarse ante el aumento de contagios de COVID-19.

A través de un video que se transmitió durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario señaló que sus síntomas han sido leves y hasta ahora se siente bien.

"No nos espantemos, miren, me voy a medir la temperatura, 36.1 así está, no he tenido calentura, la oxigenación es de 96. Qué es lo que tengo; ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien".

Al compartir su experiencia luego de dar positivo a coronavirus por segunda ocasión, el presidente enfatizó que ómicron no tiene el nivel de gravedad que presentó delta, por lo que reiteró el llamado a no caer en pánico.

"Estoy ronco, afónico pero pues es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel del grado de peligro que la variante delta".

Agregó que de acuerdo con esta sintomatología que provoca ómicron, no se prevé que aumenten las hospitalizaciones al igual que las muertes asociadas a coronavirus.

"Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas, esto es distinto, yo diría que este virus va de salida, no va a los pulmones y muy pronto las cosas van a normalizarse", resaltó.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que continuará trabajando y pidió a la población a no alarmarse.

"Hay que seguir con nuestras actividades, cuidándonos, pero no alarmarnos. Yo voy a seguir trabajando, si hay personas me pondré cubrebocas, si no, como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores y lo más importante es no vencerse aquí, hay que echarse para delante, y tenemos como protección al creador, a la ciencia y las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México".