AMLO llama a Nuevo León a buscar acuerdo con empresarios ante crisis por agua

Al manifestar que es un asunto de emergencia y se deben tomar ya decisiones ante la crisis por el agua que enfrenta Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Gobierno del estado "invitar a desayunar una machaca" a los empresarios de esa entidad y buscar un acuerdo para que bajen su producción, pues indicó que "se tiene que atender primero a la gente y no el agua para las empresas".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que de aprobarse su propuesta, el Gobierno federal apoyaría a los empresarios en el tema fiscal.

"Yo siento que hace falta -y eso se lo digo de manera respetuosa- un acuerdo ahí en Nuevo León. Si es necesario, nosotros ayudamos porque se le debe de dar preferencia al consumo doméstico. Es una situación de emergencia, se tiene que priorizar y se tiene que atender primero a la gente, no el agua para las empresas. Es un asunto de definir prioridades y también de buscar acuerdos, porque los empresarios ayudan. Si se les hace un planteamiento, por ejemplo, que se les deje de cobrar el agua a quienes tienen concesiones para uso excesivo de esta necesidad.

"O sea, si hay plantas de cualquier tipo que consumen mucha agua que bajen la producción que reduzcan su producción y que el agua la destinen a la gente y si nos solicitan a nosotros apoyemos, estamos dispuesto a apoyar, porque van a bajar su consumo de agua, van a bajar su producción, les ayudamos en lo fiscal, pero son decisiones que deben de tomarse allá. Nosotros no podemos intervenir porque se trata de un estado libre, soberano, pero sí hay opciones, si hay salida, y si ayudan los empresarios, pero hay que hacerles un planteamiento", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal descartó que se vayan a revisar las concesiones de los empresarios de esa entidad.

Manifestó que esta crisis del líquido en Nuevo León será transitoria por el periodo de sequía, pero se tiene que dar solución a mediano y largo plazo.

"¿Se revisarían las concesiones? ", se le preguntó al presidente.

"No, no, no, porque yo siento que esta crisis es transitoria, se tiene que buscar opciones y es un periodo de sequía que está afectando, ya van a venir la lluvias, en tanto se buscan opciones para resolver en lo mediano y largo plazo, pero es un asunto de emergencia y hay que tomar decisiones ya. Pero esto depende de las autoridades locales y de los acuerdos que se puedan llegar.

"No pasa nada si una planta cervecera que tiene otra planta en Veracruz o en Oaxaca, que allá hay agua, pues que esta deje de producir a toda su capacidad, que le bajen, y que el agua la destinen al consumo de la gente y que las otra plantas aumenten la producción, pues si tienen compromiso de entregar cerveza ya sea a nivel nacional o extranjero. Buscar la alternativa sin necesidad de quitar concesiones, ni de sancionar a nadie, es nada más llamarlos, ellos saben quiénes son los que consumen más lo saben perfectamente si son 10, 20 si son 30, 40, 50, invitarlos a desayunar una machaca y decirles 'Te toca tanto' y va a ser así y siempre hemos contado con tu apoyo y ya nos dicen a nosotros en qué ayudamos y cooperamos", contestó.