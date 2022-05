AMLO critica a médicos citadinos por 'no tener dimensión social'

Ante la contratación de 500 médicos cubanos a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay médicos en las ciudades que no tienen una visión social, que piensan que su mundo es "la esfera en la que se desenvolvieron" y que no existe el resto del país y quienes, afirmó, puede que conozcan más Nueva York o Madrid que Tlaxcala o Chiapas.

En cambio, señaló en conferencia de prensa matutina, hay jóvenes con dimensión social que no les importa si tienen que ir a la selva Lacandona o a la sierra Tarahumara.

"Una de las cosas que estoy planteando es que se haga un exhorto a los especialistas, hay mucha gente joven en el sector salud con dimensión social, con mística, y que no le importa que les toque ir a un hospital a la (selva) Lacandona, en la (sierra) Tarahumara.

"Hay muchas personas, profesionales, con esa visión, pero hay otros -porque fue muy enajenante, todo este periodo neoliberal- , hay otros que piensan que su mundo es el de la esfera en que se desenvolvieron y que no existe el resto del país (…) pero con todo respeto, un citadino, pues no tiene una visión, puede ser que conozca más Nueva York o Madrid que Chihuahua o Tlaxcala o Chiapas. No es un reproche pues, es que así es esta situación".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario recordó que el diputado Gabriel Quadri planteó desaparecer Oaxaca, Chiapas y Guerrero "y que nos iba a ir mejor, ¿cómo es eso?".