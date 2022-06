AMLO asegura que cumplirá con compromiso de resolver caso Ayotzinapa

Al manifestar que cuando hay convicciones "la justicia tarda, pero llega", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumplirá con su compromiso de que antes de que termine su gobierno, el caso Ayotzinapa estará resuelto.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal afirmó que existía un pacto de silencio y había muchos intereses, pero aseguró que se está avanzando.

"Vamos avanzando bien, nada más que había todo un pacto de silencio y muchos intereses, y se está avanzando y vamos a tener resultados y vamos a cumplir con nuestro compromiso", dijo.

"¿No están estancadas las investigaciones?", se le preguntó.

"No, no, no, todos los días estamos trabajando", contestó.

En Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que podría haber una próxima reunión con los familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

"¿Se perfila alguna reunión próxima con los padres de los 43?", se le cuestionó.

"Sí, sí, cuando tengamos más información, que ya tenemos mucha, pero vamos a esperarnos, cuando hay voluntad cuando hay convicciones la justicia tarda, pero llega", comentó.