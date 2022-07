AMLO afirma que detenciones de 'Alito' Moreno en aeropuerto no fueron por persecución política

Al manifestar que "nunca va a ser molestado en nada, pues la venganza no es su fuerte", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, ha sido detenido en dos ocasiones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por asuntos judiciales, no por persecución política, como acusa el priista.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal rechazó que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) hayan violado los derechos del líder nacional del tricolor, sino que, al contrario, afirmó que los abogados de Moreno Cárdenas fueron prepotentes con los agentes.

TAMBIÉN LEE Alejandro Moreno denuncia ser retenido otra vez en Aeropuerto de Ciudad de México

"Está en libertad de hacerlo (de salir del país) y nunca va a ser molestado en nada. Los asuntos judiciales, esos lo ven las autoridades competentes, no es un asunto mío, yo cuido de que nadie sea perseguido, sea maltratado, siempre he dicho, no es mi fuerte la venganza, no odio, entonces, estoy contribuyendo como muchos a que limpiemos de corrupción nuestro país, que se purifique la vida pública de México. Eso es lo que estoy haciendo", dijo este miércoles en Palacio Nacional.

En Palacio Nacional, el mandatario federal descartó que las detenciones de Moreno Cárdenas en el aeropuerto capitalino fueran ilegales, pues señaló que cuando regresó de Europa se le presentó la denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado de Campeche, sino que por ley se le hicieron preguntas correspondientes.

"Incluso firma lo que contesta y él firmó la primera vez, y le llevaron el documento, lo vio, lo firmó, dijo que estaba bien.

"Ahora, ayer, me entregaron el informe de lo que sucedió, lo mismo, creo que tardó 20 minutos y habían tres abogados, incluso el agente que lo atendió, o quienes lo atendieron, se quejaron de la prepotencia de los abogados, de insultos y todo, y se portaron de manera responsable, no cayeron en ninguna provocación, pero no hay que reprimir, censurar a nadie, y no pasa absolutamente nada, nada", explicó.