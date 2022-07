Alejandro Moreno denuncia ser retenido otra vez en Aeropuerto de Ciudad de México

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que de nueva cuenta, al regresar del extranjero, fue retenido arbitrariamente por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En un video publicado en las redes sociales minutos después de arribar a la terminal aérea, el dirigente priista acusó al Gobierno federal de continuar con una campaña de intimidación en su contra.

"Al arribar en este momento procedente de Estados Unidos fui objeto otra vez de una intimidación, de amedrentamiento y llegaron los agentes del Instituto Nacional de Migración (…) y lo que quiero dejar claro, es que es increíble que este gobierno no respete la ley, no respete los derechos humanos, no respete las garantías de ningún ciudadano y por eso estamos denunciando lo que está ocurriendo", explicó.

MÁS INFORMACIÓN Alejandro Moreno realiza gira por Estados Unidos

Tiene encuentro con migrantes mexicanos

Moreno Cárdenas relató que sin justificación ni argumento lo quisieron amedrentar y demoraron deliberadamente su salida del Aeropuerto.

"Una vez más, el Gobierno de México intenta entorpecer mi ingreso al país, sin importar que este procedimiento sea absolutamente ilegal. Creen que así nos van a meter miedo, pero los seguiremos exhibiendo cada vez que lo intenten. ¡Están desesperados!", posteó en Twitter y Facebook.

VER TAMBIÉN 'Miserable y cobarde': estalla conflicto entre 'Alito' Moreno y López-Dóriga

El periodista rechazó estar involucrado con el dirigente nacional del PRI

"Una vez más molestando o pretextos con mentiras sin documentos y ahí nos tuvieron retenidos y tuvimos que aplicar y darles a conocer la ley para que nos dejaran poder seguir el libre tránsito", informó en el video.

Explicó que llegó de una gira de trabajo por Washington y al llegar a la zona de trámites migratorios fue retenido de manera arbitraria.

"No nos van a callar, este Gobierno no nos va a asustar, no nos va a intimidar y los vamos a seguir denunciando ante todos los organismos internacionales para que pongan los ojos sobre México porque quieren romper el régimen democrático y la democracia en nuestro país. Mexicanos, no lo permitamos, cada día somos más, somos miles y millones de mexicanos los que sabemos que Morena es una tragedia y una desgracia para México. ¡Que viva México!", expresó.

Alejandro Moreno, acompañado de un grupo de legisladores del PRI, realizó una visita de trabajo a la capital de Estados Unidos, donde se reunió con migrantes mexicanos, acudió a la OEA a denunciar persecución política en su contra y sostuvo un encuentro en el Capitolio con congresistas estadounidenses.

El pasado 10 de julio, el dirigente priista fue retenido por casi una hora en el AICM a su regreso de Europa, con el argumento de que se emitió una alerta migratoria en su contra a petición del gobierno de Campeche.