Alumno regresa a La Academia tras permanecer internado en el hospital

Hace un par de días atrás La Academia estuvo envuelta en polémica luego de que varios académicos fueran hospitalizados de emergencia debido a que presentaran un cuadro de deshidratación y Rubí diera positivo a COVID-19.

Ahora, a los días siguientes a esto, la transmisión de 24 horas, la cual había sido interrumpida tras estos sucesos, retomó su grabación y mostró la llegada de uno de los alumnos que habían permanecido hospitalizados.

Al inicio de la transmisión de este martes, se puede ver como Cesia se encontraba en la cocina preparándose para cenar, mientras que Mar estaba en la sala, de repente alguien tocó el timbre y resultó ser Nelson, quien fue recibido con fuertes abrazos por parte de sus compañeras.

Fue ahí y ya sentados en la sala, que Nelson explicó lo que había pasado durante su estadía en el hospital y reveló cómo se encontraban sus otros compañeros, quienes se habían quedado internados.

“Estamos vivos y bien (...) Cinco de nosotros fuimos al hospital, nos quedamos internados esta noche, algunos estaban un poquito más complicados que otros, pero estamos bien y con muy buena atención, la verdad y entonces dependiendo de cómo se van recuperando, vamos saliendo”.

Tras esto, Nelson contó que los atendieron muy bien, asegurando que les realizaron todo tipo de exámenes para verificar si se encontraban fuera de peligro o para detectar si había alguna anomalía en sus cuerpos.

“Yo me quería regresar esa noche, pero el doctor nos vio y nos dijo que sería muy irresponsable que nos regresáramos ese día y que él no nos daba el alta, entonces me puso suero”.

Nelson contó que el médico va a ir dando de alta a los jóvenes conforme dejen de estar deshidratados y puedan retomar su condición física: “Nos estábamos deshidratando a pesar de que tomáramos todo el líquido que pudieran tomarlo. Entonces ahí estuvimos bien cuidados, nos atendían las enfermeras, cada quien tenía asignada una enfermera”.

Para finalizar, el académico también tocó el tema de Rubí y mencionó que ya se encontraba mucho mejor, pero continúa bajo observación hasta que la den de alta médica, sin embargo el estado de ánimo de todos mejoró cuando pudieron estar en contacto con sus familiares.

“Andres, Eduardo, Santiago, Rubí, todos están bien, no se preocupen, solo que ellos sí necesitan un poco más de recuperación, porque yo me estabilicé mucho más rápido que ellos, ellos todavía estaban un poco bajoneados y se sentían mal”, comentó Nelson luego de decir lo feliz que estaba por regresar a la casa de La Academia.