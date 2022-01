Altos Hornos rechaza acuerdo con Villacero

Después de aclarar que el convenio para la venta de acciones de Altos Hornos de México al consorcio propiedad de Julio Villarreal fue cancelado el 25 de agosto de 2021, fecha en la que se comunicó de manera oficial ante la bolsa y comisión bancaria, Francisco Orduña Mangiola, vocero de AHMSA señaló que Francisco Muñoz no es abogado ni representante de nada.

El directivo de la siderúrgica de Monclova explicó que el convenio que se había firmado prescribió por incumplimiento y por vencimiento de fecha.

Agregó que eso se notificó a la Bolsa Mexicana de Valores el 25 de agosto de 2021; y sobre Francisco Muñoz, indicó que esta persona no trabaja para Villacero, no representa los intereses del grupo empresarial de Julio Villarreal y no está mentalmente “muy centrado”.

“Ese tipo afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió que se encargara de la Fiscalía General de la República y dice que AMLO siempre lo consulta”, pero nada de eso es cierto.

Orduña Mangiola desestimó cualquier declaración del individuo, quien es ajeno a Villacero y a las negociaciones comerciales que pudieran existir entre esa industria y Altos Hornos de México.