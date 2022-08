Alto precio de tortilla pega a restaurantes de La Laguna

El incremento que ha tenido el precio de la tortilla impacta directamente en el gremio de restaurantes, al ser uno de los alimentos básicos en la dieta de los laguneros.

Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Torreón, explicó que las tortillas han tenido un aumento considerable en lo que va del presente año, algo que no ha sido privativo de la región sino a nivel nacional, por temas que van desde las alzas en los insumos hasta la guerra entre Rusia y Ucrania.

No obstante, indicó que representa un impacto considerable para el gremio gastronómico porque son parte de la dieta diaria de los mexicanos y de los laguneros, específicamente, que gustan mucho de los tacos o simplemente de acompañar sus platillos con tortillas, tanto en el hogar como en los establecimientos.

"Es un tema que ha impactado a las familias de manera importante y al gremio gastronómico también porque no podemos trasladar ese aumento a los menús, la verdad, es un producto muy importante, en la gran mayoría de los restaurantes utilizamos mucho la tortilla, que ha tenido incrementos a lo largo del año, no ha parado desde que inició el 2022", comentó.

Señaló que, al incrementar los costos, la utilidad de los negocios cada vez se ha visto más mermada. Indicó que se trata de un producto muy solicitado y resulta difícil bajar la ración de tortillas que se proporciona con cada platillo, por lo que sólo se ha tratado de hacer conciencia entre los colaboradores para que no se caiga en una merma alta, es decir, que se lleven las unidades que solicitan los comensales para que no sobren.

"Para no traer de la mesa tortillas que ya no tuvieron uso en la mesa porque, por obvias razones de higiene, no se pueden ya servir, entonces se convierte en una merma, es lo único que podemos hacer, tratar de controlar la merma, que se lleven las tortillas que los comensales piden para que no sobre tanta", expresó.

A inicios de este año, el kilo de tortilla en Torreón oscilaba entre los 17 a 23 pesos, hoy ronda desde 21 hasta los 27 pesos. José Guadalupe de la Torre Nava, presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, declaró que los precios de los insumos no han parado, por lo que han continuado los ajustes en lo que corresponde a las tortillas.

Señaló que el precio de la harina de maíz subió en mil 250 pesos en agosto y no ha dejado de aumentar el precio, mientras que el gas natural subió en 14 por ciento de junio a julio y el gas licuado de petróleo (LP) ha bajado solamente algunos centavos, pero sigue alto en el comparativo a hace dos años.