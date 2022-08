Alistan proceso de entrega-recepción en la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio

Será el próximo 15 de agosto cuando comience el proceso de entrega y recepción en la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio, según señaló Ernesto Rivera, actual director de esta dependencia. Ese día, la administración entrante tendrá facultad para realizar el conteo físico.

Así mismo, se indicó que el último día de labores para los trabajadores de la Dirección de Arte y Cultura en la administración 2019-2022 de Marina Vitela, acontecerá el 31 de agosto y, ese día, se realizará la firma de las actas correspondientes con la administración entrante, para verificar si lo declarado por el equipo de Ernesto Rivera no presenta irregularidades.

“Antes tenían dos meses, ahora creo que hubo una modificación a la ley y cuentan con un periodo más amplio para ver si ‘Oye, el antiguo director dijo que aquí había 20 sillas y hay 10’. Entonces ya me llamarían llamar para verificar que es lo que pasa. Pero siendo que aquí no hay un manejo de recursos financieros, sólo vamos sobre bienes muebles y documentos que están en mi poder”.

Y es que, en palabras de Rivera, la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio no cuenta con un presupuesto fijo, sino que solicita sus presupuestos a Tesorería municipal según las necesidades y actividades a realizarse. Respecto a esta información, el funcionario dijo no tener el dato exacto de cuánto presupuesto habría ejercido la dependencia durante estos tres años.

“Se maneja todo en Tesorería. No tenemos una cuenta de banco a nombre de la Dirección, está todo a nombre de la Tesorería municipal, a nombre del municipio. Nosotros hacemos la solicitud de los recursos, el control presupuestal se hace todo allá”.

Trabajos

Entre las obras que destacaron durante la gestión de Ernesto Rivera al frente de la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio, se encuentra el mantenimiento que se le realizó a la duela del Teatro Alberto M. Alvarado, pues se trató de la primera intervención en el recinto desde 1998. En ese entonces (enero de 2020), la Dirección informó que esta primera etapa de remodelación costó 300 mil pesos.

Otro punto importante fue la catalogación en octubre de 2020 de la Casa Caballero, última obra registrada del reconocido arquitecto mexicano Luis Barragán. Esta acción, gracias a la investigación de la museógrafa Pamela Meraz Taboada, permitió la protección del inmueble por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

También se evitó la demolición de la fachada del Cine Palacio, ubicado en el centro de la ciudad frente a la Plaza de Armas. Se realizó la Primera Feria Municipal de Libro en abril pasado y se mantuvo la convocatoria De Vuelta al Teatro, gracias a la cual compañías pequeñas de La Laguna pudieron acceder gratuitamente al Teatro Alberto M. Alvarado y quedarse con el 96 por ciento de la taquilla, mientras el cuatro por ciento restante se trasladaba como impuesto municipal al espectáculo. Entre otras actividades se contemplaron las áreas de literatura, cine, artes plásticas, arte urbano y popular. Cabe señalar que el titular no compartió un desglose de las actividades realizadas durante los tres años.

Pendientes

Entre las obras pendientes por parte de la Dirección de Arte y Cultura, se encuentra la segunda etapa de remodelación del Teatro Alberto M. Alvarado, la cual comenzaría en 2021 e incluiría butacas, maquinaria, vestiduras y equipo de audio. No obstante, a raíz de la pandemia, la remodelación del recinto se quedó en la primera etapa antes descrita.

Otro punto fue la no resolución de la Casa Faya, de cuya situación jamás hubo dictamen. Ernesto Rivera comentó que el inmueble sigue en posesión de Obras Públicas y que no pudo pasar a Arte y Cultura por el problema legal que arrastra desde administraciones anteriores. En un recorrido efectuado recientemente por El Siglo de Torreón, se constató el mal estado del inmueble, el cual presenta grietas y grafitis en su fachada, además de que cuatro de sus ventanales superiores no cuentan con cristales.

Esta administración también se irá sin poder dar mantenimiento a la Biblioteca Francisco Zarco, la cual tuvo que clausurarse ante el deterioro de su techo, pues tenía décadas sin ser atendido. Sobre el tema, Ernesto Rivera informó que registró el inmueble en una convocatoria del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), proyecto que fue rechazado, puesto que no se pudo demostrar su propiedad municipal, ya que, si bien hay escrituras, no existe un documento donde se plasme que la propiedad está delegada al municipio de Gómez Palacio.

Observaciones

Aideé Román, octava regidora del municipio de Gómez Palacio, ha criticado el “nulo resultado de las dependencias y direcciones municipales, y el poco y pobre desempeño de los funcionarios”. En entrevista, indicó que, a pesar de la pandemia y la limitación de actividades presenciales, le “cayó como anillo al dedo” a la actual administración municipal, en el rubro de “no efectuar un número adecuado de actividades”. En este caso, el presupuesto de Arte y Cultura debió haber disminuido, pero Román asegura que no fue así.

La regidora cedió a este diario un documento titulado Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos / Clasificación Administrativa, fechada en el periodo de mayo 2022, donde se infiere que en este año al área de Arte y Cultura le fueron asignados 18 millones 305 mil 37 pesos, más una ampliación de un millón 703 mil 560 pesos, lo que ascendería la suma a 20 millones ocho mil 597 pesos.

“Yo les hacía la observación de que uno de los objetivos que tienen los análisis financieros, es hacer un comparativo entre lo que proyectaste en el Plan Municipal de Desarrollo y lo que lograste en el ejercicio, porque aunque está planteado en el plan, en muchas ocasiones puedes quedarte rezagado. Pero ni siquiera esa información la tienen”, dijo la regidora.