Alfredo Adame asegura que está a punto de incursionar en Only Fans 

Alfredo Adame es actualmente una de las personalidades más controversiales del medio artístico, y es que desde aquella pelea protagonizada en las calles de la Ciudad de México con una pareja, el actor no ha dejado de dar de qué hablar desde varios meses.

Ahora, una vez más se vuelve a estar en centro del escrutinio público al revelar que estaría dispuesto a posar desnudo para la plataforma de Only Fans.

Mediante una transmisión en vivo por Facebook, el famoso galán de telenovelas dio a conocer que una de sus amigas lo había invitado a colaborar y posar desnudo junto a ella en su primer video.

FOTO: ARCHIVO

“Me está hablando una amiga, un cuerpazo de mujer y me dijo: ‘Ayúdame, quiero hacer mi primer Only Fans contigo’, o sea que salgamos encuerados y yo tapándome con una hojita, entonces creo que lo vamos a hacer más o menos en un mes”, contó el también presentador,

Por otro lado, el actor también habló sobre si estaría dispuesto a crear su propio canal y a pesar de que en un principio lo negó, tampoco descartó la idea del todo, asegurando que, a pesar de su edad, todavía conservaba un “cuerpo de envidia”.

“A mí no sé si realmente me interesaría meterme a OnlyFans, digo, yo no le veo nada de malo, pues el que quiera o la que quiera. Ahorita ya estoy mucho más delgado, marcado, tengo 64 años, tengo un cuerpo que ya quisiera cualquier chavo de 25”, mencionó el actor.

FOTO: ESPECIAL

Cabe destacar que no sería la primera vez que el actor posaría con poca ropa frente a la cámara, ya que de acuerdo con la revista TVNotas, Alfredo Adame inició su carrera siendo modelo y en una ocasión formó parte de una campaña para promocionar ropa interior.