Alexander Acha aprende al dirigir La Academia

El cantante, Alexander Acha, se encuentra muy entusiasmado de dirigir La Academia 20 años y además recordó en entrevista con El Siglo de Torreón que tanto él como su padre, Emmanuel, no olvidan la Comarca.

"Me encanta estar por ahí (En Torreón), mi padre y yo tenemos buenos amigos en la Comarca Lagunera", mencionó vía telefónica.

Acha de inmediato se mostró contento de llevar la batuta del reality show de la Televisora del Ajusco.

"Ha sido divertido, emocionante, cansado y estresante porque es mucha responsabilidad. He aprendido mucho y he podido compartir mis conocimientos con los alumnos".

Reconoció Alexander que no ha sido nada fácil dirigir La Academia, sin embargo, ha enfrentado, "el toro por los cuernos".

(FOTO: ARCHIVO)

"Como director tienes que lidiar con muchos frentes como el público, los jueces, la producción o los críticos. Tienes que tener muchos hilos agarrados al mismo tiempo y sin que ninguno se te rompa".

Desde los foros de TV Azteca, el intérprete mencionó que hay una gran exigencia tremenda hacia los estudiantes, pues están buscando las estrellas del mañana.

"La Academia prepara artistas de talla mundial. Salen nuevos lanzamientos, por eso estamos muy al pendiente de todos los alumnos".

En ese sentido, Alexander mencionó que en el caso de Rubí ha tenido que orientarla luego de que buscara dejar el concurso de canto.

"Tengo que hacer que los alumnos no desistan como le dije a Rubí, 'Aquí no te vas a rendir, se trata de llegar lo más lejos en esta competencia'".

Alexander Acha reveló las cualidades que deberá tener el o la ganadora de la edición 2020 de La Academia Azteca.

"Tiene que tener responsabilidad, talento, disciplina, humildad, carisma, fortaleza y dedicación. Esas son las cualidades que van a definir al campeón".

El hijo de Emmanuel compartió que La Academia 20 años le apuesta a los medios tradicionales y a plataformas digitales.

"Estamos asociados con TikTok y tenemos mucha presencia en redes, lo que ha generado un mayor interés por parte de los jóvenes que nos siguen".

Según contó Acha, La Academia se ha vuelto no solo un reto profesional para él, sino también personal.

"Estoy contento. Me he llevado muchas sorpresas tras vivir experiencias muy especiales, yo fui alumno y esto me ha revivido cosas importantes. Me actualicé mucho en qué es lo que necesita uno como artista y qué es lo que las nuevas generaciones desean oír".

Por otro lado, Alexander mencionó que aunado a La Academia, está por iniciar una gira por varias ciudades de la República Mexicana.