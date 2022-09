Alex Kapranos se lleva a escondidas chile mexicano

Cada que Alex Kapranos, fundador y vocalista de Franz Ferdinand visita México, se lleva chiles a escondidas para disfrutarlo en su hogar escocés.

Debería declararlos en aduana, acepta el músico, pero si lo realizara, seguramente se los quitarían.

"Siempre compro y los meto en medio de toda la ropa", dice con aire travieso.

"De Perú una vez me llevé unas papas que son muy especiales, parece que tuvieran mantequilla, pero no, esa vez las escondí bien y puse arriba calcetines sucios para que no las vieran", agrega.

Kapranos sonríe al narrar lo que ha hecho por la comida que le gusta. Compara la sopa de lima yucateca, que ama por su acidez dulce tenue, con una griega que ocupa limón.

Los chilaquiles por supuesto los ha probado y gustado.

De hecho, durante la pandemia, pensaba mucho en el país donde esta noche se presenta con el grupo en el Palacio de los Deportes, como parte del Hits To The Head Greatest Hits Tour 2022.

"Durante la cuarentena, como el último show había sido en el Corona Capital (2019) sólo pensaba en México y la gente de aquí, pensaba en ella y la comida (risas)".

"También en el Museo de Antropología, del que me gusta la arquitectura y las culturas que muestra, me decía si algún día podría regresar para visitarlo bien", comenta.

El intérprete de "No you girls" y "Do you want to" es alguien que por su naturaleza de escritor le gusta observar a la gente. Por eso puede salir del hotel en que se hospeda y caminar como cualquier transeúnte.

Claro que para eso, pasó por el proceso de entender que ser famoso y reconocido, podía quitarle cierta facilidad de hacer su trabajo creativo.

"Cuando el grupo comenzó (hace dos décadas) y hacernos famosos, la gente nos reconocía en todas partes y eso no me gustaba porque como escritor me gusta escuchar y ver a la gente para crear letras y eso ya no lo podía hacer".

"Ya con el tiempo no tengo la misma reacción, tal vez ahora la gente se intimida conmigo y ya no se acerca y me tengo que esconder para oír", detalla bromista.