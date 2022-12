Alex Hoyer quiere boda y hasta hijos con Danna Paola

Si bien la relación de Danna Paola y Alex Hoyer se hizo oficial hasta hace apenas unos meses, en abril de este año, la pareja tiene mucho más tiempo junta, tanto que el cantante ya ha pensado en un futuro junto a la guapa actriz.

En una entrevista que ofreció a varios medios, Hoyer reveló que están en el mejor momento de su noviazgo y tienen una historia tan sólida que ya pasado por su mente la idea de formar un familia con la intérprete de "Mala fama": "Para nosotros era importante crear una relación sólida para hacerlo público, nuestra relación es algo que se dio muy genuino, muy real, lo hicimos bien y hoy estamos en una gran posición, estamos más enamorados que nunca", dijo en declaraciones retomadas por el reportero Eden Dorantes.

Por si fuera poco, reconoció que a pesar de que todavía son muy jóvenes, le encantaría llegar al altar con Danna; sin embargo, la boda tendrá que esperar, pues ambos están concentrados al cien por ciento en su carrera: "Quiero boda, pero ahorita estamos superenfocados tanto ella en su carrera, como yo en la mía", agregó. Además, sorprendió al hablar de hijos: "Me veo con hijos, claro que sí, pero no sé cuántos quiero".

En otros temas, el artista también habló sobre los diferentes incidentes que ha sufrido su novia durante su actual gira XT4S1S, mismos que van desde complicaciones con el audio, hasta la cancelación de algunas presentaciones y que, si bien, no han sido responsabilidad directa de la cantante si le han causado varias críticas.

"Ha tenido varios percances al principio, pero nada que no sea normal en un show, al final es en vivo, están todas estas cosas en juego y ella como la gran artista que es sacando el show adelante, brillando como siempre y disfrutándolo", expresó.

Lo que sí consideró necesario es que la también actriz acuda a hacerse algún tipo de limpia, ya que al parecer no hay uno solo de sus conciertos en el que no presente dificultades: "No (hay un complot), pero sí dijimos una limpia o algo, pero al final creo que es normal", finalizó.