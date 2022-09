Alerta de Género, pendiente de Dgo.

Uno de los grandes pendientes que deja la actual Administración Estatal que está por concluir es en lo referente al tema de la Alerta de Género, en la cual se encuentran 16 de los 39 municipios desde finales de 2018, entre ellos Gómez Palacio y Lerdo.

Sandra Sierra Limones, exfuncionaria municipal y directora de la fundación por la Promoción, el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres, detalló que por dos años, el Instituto de la Mujer en Gómez Palacio, dirección que encabezó, no tuvo acceso a recursos federales provenientes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim), luego de que el Estado no comprobara la ejecución de 9 millones de pesos.

"Hace tres años vino Candelaria Ochoa (entonces titular de la Conavim), dijo que el gobierno del Estado tenía que regresar ese dinero, pasó ese año, pasaron los últimos dos años sin poder acceder a recursos y la situación no cambió en nada", dijo Sierra Limones.

La titular de la Fundación aseguró que Durango es el único estado que no cumplió con los resolutivos de la Conavim o están en proceso "y esto se observa por ejemplo en el tema de los refugios, se le pidieron 4 refugios al Gobierno del Estado desde antes incluso del decreto de Alerta, y el gobierno no puso ni una piedra para ninguno; de los recursos todo lo quisieron solucionar con discurso, con demagogia, aduciendo que no había presupuesto", comentó la exfuncionaria municipal, quien agregó que el tema de las mujeres siempre se minimizó.

EN ALERTA

La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Poanas, Tamazula, Canatlán, General Simón Bolívar, Mapimí, Nombre de Dios, Rodeo, Tlahualilo, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria, con la finalidad de implementar las medidas necesarias para cesar la violencia contra las mujeres, atendiendo las condiciones culturales, sociales e institucionales que obstaculizan el libre ejercicio de sus derechos humanos, particularmente, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación en razón del género.

BRINDAN AYUDA

Por otra parte, Sandra Sierra comentó que el trabajo de la fundación continúa, sobre todo en apoyo a las mujeres que han sido víctimas de violencia.

"Contamos ahorita con tres abogados y abogadas, así como una psicóloga, todos especialistas en el tema de atención a mujeres que viven violencia; todos tienen un perfil especializado, poder apoyar, dar seguimiento, atención a las mujeres en sus procesos jurídicos, como en la atención psicológica", explicó Sierra.

La fundación tiene sus instalaciones en calle Alberto Sánchez número 113 de la colonia Valle del Nazas en la ciudad de Gómez Palacio, con el número de contacto 8714 324 020, en donde la asesoría no tiene costo para las solicitantes.