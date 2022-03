Alemán alborota a sus fans de La Laguna

Muchos jóvenes laguneros se encuentran emocionados porque desde el domingo y todo el día de ayer, el rapero, Alemán, estuvo en la región.

El nacido en Cabo San Lucas, llegó a la Comarca para grabar el video musical del tema So High, bajo la dirección del torreonese, Anwar "Pato" Safa (El Jeremías).

"Ya es el tercer video que grabo para Alemán, nos entendemos, se pelotean muy buenas ideas con él; está abierto a cosas diferentes, entonces eso es un privilegio, en video casi nunca se tiene oportunidad de hacer estas cosas", dijo en exclusiva el cineasta al terminar de rodar unas escenas en Calzada Colón y Juárez.

Desde temprana hora, en esa ubicación se hallaba Alemán con su equipo. Traía una máscara roja y él estaba dentro de un vehículo del mismo color en el que hizo una secuencia de una persecución, para lograrla dos patrullas de Torreón intervinieron.

Durante el tiempo de grabación se observaron usos de armas y de uniformes de la corporación

"¿Qué está pasando?, dijo algo alarmada una señora que pasaba por ahí, y una chica le contestó, "Es Alemán, está grabando su nuevo video aquí", aunque la primera se quedó igual, ya que le respondió, "Sepa quién será".

Con tal de ver a Alemán, varios adolescentes no fueron a clases, como el caso de una joven que no quiso decir su nombre, "no me vayan a cachar".

"Hoy -ayer' tenía solo dos clases, así que me 'eché la vaca', todo sea por Alemán. Quiero una foto con él y ya nos dijo que mas tarde sí se podría", externó entusiasmada.

Cada que el intérprete de Rucón era visto por los chavos, éstos gritaban emocionados y hasta querían arrebatarle una gorra que trajo por unos momentos.

Safa destacó en otro receso que en la ciudad de Torreón se tienen muy buenas locaciones, por lo que en esta ocasión decidieron venir aquí a hacer el videoclip del tema So High.

"Grabamos So High del disco Huracán, según nosotros fuimos discretos pero ya se pasó la voz (dice sobre la llamativa presencia de Alemán en La Laguna)".

Safa informó que dentro de poco volverá a su tierra para firmar un largometraje, del cual muy pronto dará todos los detalles.

El domingo, Alemán estuvo en el Museo de la Moneda de Morelos y Cepeda; las imágenes fueron compartidas por él en sus redes sociales.

Las grabaciones del video de So High terminaron anoche en la Juárez, a la altura de la Plaza de Armas y en un edificio abandonado sobre Morelos y Cepeda, ante la presencia de más chicos que hacían guardia para ver al artista, mientras gritaban sin cesar, "Alemán, Alemán, Alemán", así como de distintos curiosos que no sabían qué pasaba y se quedaban para enterarse.

El intérprete sí atendió a varios laguneros el domingo, pero hasta que acababa sus grabaciones. Trato de complacer a los más que pudo.

Luego de finalizar este lunes la grabación, Alemán se subió a una patrulla. Varios fans corretearon desesperados la unidad.

Elementos de tránsito y de DSPM resguardaron la realización del videoclip ambos días.

Alemán agradeció en sus redes sociales a sus fans laguneros el apoyo que le dieron estos días.

"Grabando uno de los mejores videos en Torreón se viene SO HIGH. Gracias a todos los que están haciendo posible esta gran proeza, muchas gracias a los elementos de seguridad por el apoyo y a toda mi raza de Torreón", posteó.