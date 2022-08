Alejandro Camacho revela que Rebecca Jones se enfrenta de nuevo al cáncer

Rebecca Jones lucha de nuevo contra el cáncer, así lo confirmó su exesposo, el también actor Alejandro Camacho.En entrevista con el programa "Hoy", Camacho confirmó que Rebecca tiene otra vez cáncer, sin embargo, se encuentra fuerte y en la batalla.

"Rebecca está perfectamente bien, está trabajando, está con salud; efectivamente, tiene cáncer, sin embargo, es una mujer tan fuerte, tiene tanta fortaleza, que está perfecta", consideró.

Camacho admitió que recientemente vio unas fotos de Jones y se ve muy bien.

"La veo guapísima, entera, muy bien, fuerte, admirable", opinó.

En 2019, la actriz de 65 años reveló que había vencido el cáncer de ovario; con la pandemia, Jones continuó con el pensamiento positivo que traía tras haber combatido la enfermedad, así lo platicó.

"Yo vengo de haber presentado una enfermedad muy fuerte, entonces hice cambios (de vida) desde hace tiempo, y de hecho este encierro tampoco me pegó tan fuerte por lo mismo, porque yo venía de haber luchado contra algo muy fuerte, que me hizo necesariamente cambiar hábitos en mi vida, no cambié por la pandemia, simplemente seguí haciendo lo que yo hago, como pensar positivamente, de alguna manera meditar, no siempre me siento a hacerlo pero cocino, tengo la mente siempre en el presente y para mí eso es la medicina más poderosa que puede haber".

Actualmente, Rebecca está trabajando en el melodrama de Televisa "Cabo", que se estrenará el 24 de octubre.