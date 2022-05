Alcaldesa testificó que Betzabé Martínez vivía en casa inexistente

La hoy alcaldesa de Gómez Palacio, Anabelle Gutiérrez Ibarra, testificó en 2019 que Betzabé Martínez Arango vivía, desde hacía 29 años, en el número #2454 sur de la avenida Madero en la colonia Las Rosas, siendo un domicilio que no existe. Pero no solo eso, también se vulneró de alguna manera al sistema interno del INE que expidió la credencial de elector con ese mismo domicilio inexistente.

Lo anterior de acuerdo con la constancia de residencia expedida el 23 de abril del 2019 por el entonces secretario del Ayuntamiento Ángel Francisco Rey Guevara a la hoy candidata a la alcaldía de Gómez Palacio por la coalición Juntos Hacemos Historia que encabeza Morena, Betzabé Martínez Arango.

Ayer viernes 27 de mayo del 2022 Rey Guevara, quien fuera el secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio en la pasada administración y quien expidió en 2019 la constancia, invitó a una rueda de prensa para aclarar las circunstancias por las que otorgó el documento.

-

TAMBIÉN LEE Descartan arribo de la Marina por elecciones en Durango

Se prevé que apoyen agentes del Ejército y GN, además de elementos estatales y del Municipio

"Una candidata se ostenta con una constancia de residencia que fue expedida por su servidor en mis tiempos de secretario del Ayuntamiento", dijo.

Mencionó que para expedir la constancia había dos formas, una mandando a personal del municipio a verificar la existencia del domicilio y con los vecinos para corroborar el tiempo de residencia.

"La otra es que todo buen ciudadano no roba, no miente, no traiciona y se le da el derecho a que presente testimoniales y en este caso presentó tres testimoniales y entre ellos iba la actual presidenta municipal e hicieron constar que tenía 29 años de residencia en ese domicilio que efectivamente en fechas recientes se por medios que no existe", dijo Rey Guevara.

También dijo que para el trámite se apercibe a las personas que van a presentar el testimonial de las penas que pueden incurrir sí declaran con falsedad.

VER MÁS Elecciones en Durango: ¿cuándo acaban las campañas e inicia la veda electoral?

La jornada electoral se desarrollará el próximo domingo 5 de junio

Al cuestionar a Rey Guevara si no se pide un comprobante de domicilio a quien pide la constancia de residencia dijo que con la credencial del INE bastaba.

En la credencial del INE viene el domicilio de la colonia Las Rosas, que no existe. Lo que también pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema interno del Instituto Nacional Electoral en expedir una identificación oficial sin la comprobación del domicilio.

-¿Para tramitar la credencial de elector le piden a uno en el INE un comprobante domicilio o no?

-Bueno a los que lo hacemos bien, dijo.

MÁS INFORMACIÓN Impactan elecciones en labor de Desarrollo Social en Torreón

Respecto a la posibilidad de que se haya incurrido en algunas irregularidades, Rey Guevara dijo "definitivamente sí porque no es posible que hace 3 años haya testimoniales de 29 años de residencia y actualmente haya otras testimoniales de que tiene siete años entonces ni en eso coinciden, no hay congruencia", dijo.

Respecto a los motivo que tiene para aclarar el punto aseguró: "Yo lo que quiero dejar muy puntual es por qué entregué la constancia de residencia hace tres años y algunos meses. La propia presidenta municipal fue testimonial", acotó.