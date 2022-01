Alcalde de Torreón busca reunión con homólogos de la Zona Metropolitana de La Laguna

Habrá un nuevo esfuerzo por concretar una reunión entre los alcaldes y la alcaldesa de la Zona Metropolitana de La Laguna, así lo informó este sábado el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, quien dijo que existe una necesidad “clara” de homologar criterios en materia de seguridad pública, sanidad, así como de actividad de la función pública en general.

Dijo que en el corto plazo entablará comunicación con el alcalde de Lerdo, Homero Martínez, así como con la alcaldesa de Gómez Palacio, Anabelle Gutiérrez; el encuentro sería aún con sede por definir y con el ánimo de construir acuerdos efectivos que se puedan plantear en el marco del respeto a las instituciones, así como de la coordinación en la misma Zona Metropolitana de La Laguna.

“En lo local hemos avanzando muchísimo, principalmente en una buena coordinación, yo creo que eso es estratégico, hacer esfuerzos aislados no tiene ningún sentido y no nos daría tampoco un buen resultado, el que sea esta la cuarta reunión de seguridad y que todos estemos aquí nos permite tener mucha mayor coordinación, mucha mayor comunicación, intercambio de información y que nos permita tomar mejores decisiones”.

Señaló el alcalde que se tiene respeto por las prioridades de las autoridades de los otros dos municipios, además de que no se trata de tener reuniones en las que no se puedan llegar a los acuerdos necesarios, no obstante dijo que se pretende plantear situaciones específicas y que puedan significar en una mejor operatividad social para la Comarca Lagunera.

“A lo mejor los otros alcaldes tienen otras prioridades también que serán tomadas en cuenta, la idea y que yo pondría en la mesa en principio es que sí sea temática, que sí se consideren los tres, cuatro temas más importantes para poder dar, primero que sean reuniones ejecutivas y resolutivas, porque no se trata de tener reuniones por tener reuniones, se trata de tener reuniones que resolvamos la problemática de la ciudadanía de la Zona Metropolitana, que la población le encuentre sentido”.

A partir de esta semana se iniciarán los acercamientos formales con el alcalde Martínez y la alcaldesa Gutiérrez, incluso se informó que podría invitarse también a los alcaldes de municipios como Matamoros, esto a forma de extender la coordinación en la medida de lo posible.

Cabe recordar que en 2019, el entonces alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, manifestó también su deseo de reunirse con sus homólogos de Gómez Palacio y Lerdo, especialmente para tratar temas referentes a los horarios de venta de alcohol, estrategias de seguridad y ordenamiento social en general, por motivos de agenda y posteriormente de pandemia no fue posible llevarla a cabo.