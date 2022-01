Municipio de Torreón va por reunión con organismos certificadores

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, adelantó que en próximos días realizarán encuentros con representantes de organizaciones civiles e instituciones que evalúan indicadores sociales, esto con el objetivo de que puedan tener panoramas más claros respecto a lo que ocurre en la ciudad y la Laguna, especialmente en el tema de seguridad pública.

Se refirió particularmente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mismo que recientemente publicó resultados de su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en la que se informó que el 46.4 por ciento de los habitantes encuestados en Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo manifestaron que vivir en su ciudad es "inseguro", esa cifra representa un incremento con respecto a septiembre de 2021, cuando la zona de La Laguna (incluyendo Torreón) registró un 41.8 por ciento.

Cepeda dijo estar en desacuerdo con la metodología de ese tipo de análisis, toda vez que no se contemplan las particularidades del trabajo de las autoridades por municipio, lo que deriva que existan datos generalizados y que pueden afectar a la imagen pública de corporaciones como la Policía de Torreón y la Policía Estatal de Coahuila, mismas que han tenido mejoras en su accionar durante los últimos años y particularmente en este arranque del año.

“Ver la forma que los organismos certificadores midieran los esfuerzos de carácter local, regional y también de manera metropolitana, para saber justamente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, dónde estamos parados y a dónde queremos llegar en un tema tan sensible como es la seguridad y el orden… Vamos a tener una reunión, si no me equivoco el próximo martes, en donde podamos ser medidos sí como región metropolitana, es importante, pero también medidos como Torreón, incluso dividir la Comarca Lagunera de Coahuila y de Durango”.

Señaló que es “importante” hacer ese tipo de divisiones y aclaraciones para que, tanto la autoridad, ciudadanía, así como organismos civiles y medios de comunicación, tengan un panorama de mayor claridad respecto a las estrategias acertadas, las áreas de oportunidad y las cuestiones que se deben de atender de forma emergente.

“Para poder saber qué es lo que estamos haciendo cada quien, un esfuerzo, hacia dónde lo podemos dirigir, esto entre otros esfuerzos… No pretendemos que nos pongan tachas que no son nuestras, pero tampoco pretendemos que nos pongan estrellas que no merecemos, sin embargo el saber dónde estamos parados cada quien es importante que lo tengamos, la última encuesta que salió yo creo que debería de ser mucho más puntual”, reflexionó Cepeda González.