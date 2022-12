Alcalde de Ciudad Acuña presenta su Primer Informe de Gobierno

Durante la tarde del pasado miércoles, Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, presidente municipal de Ciudad Acuña, llevó a cabo la presentación de su primer informe de Gobierno, correspondiente al periodo 2022-2024 de la actual administración municipal del también llamado puerto del futuro.

En su exposición, el funcionario municipal destacó que cuando se trabaja con amor y con pasión, Acuña se nota y dio cuenta de algunos logros obtenidos durante el presente año, como: una inversión superior a los 15 millones de pesos, se beneficiaron a 65 instituciones de educación con apoyos, acciones y obras de rehabilitación.

Además de la entrega de tres mil becas a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, así como la entrega de tres mil paquetes de útiles a alumnos de escuelas del área rural y la periferia de la ciudad.

Destacó el programa pavimentación más ambicioso en la historia de Acuña, donde se invirtieron 87 millones de pesos en la pavimentación de 238 cuadras y se construyeron 18 cruceros de concreto hidráulico. Mientras que en pavimentación, se duplicó la meta; entre otros.

"Por lo mucho que se avance, siempre quedan compromisos por cumplir. Para no hablar de la permanente posibilidad de mejorar el desempeño de lo que ya se hace; proque estoy consciente de esto, no puedo decirme satisfecho, ni considerar que ya hemos cumplido con nuestra encomienda", indicó el alcalde de Ciudad Acuña.

Consideró que han avanzado, pero aseguró que aún pueden hacer más y hacerlo mejor, considerando este el reto permanente al que se debe responder sin titubeos y absoluta responsabilidad.

Por lo cual, convocó a quienes integran el Honorable Ayuntamiento, así como a los titulares e integrantes de cada una de la administración, a ponerse la obligación de superar en 2023 lo que se realizó en el presente año 2022.

"Les convoco a no caer en el conformismo, ni en la autocomplacencia, sino colocarse el papel del ciudadano y preguntarse qué más se exigirían ustedes mismos, si estuvieran del otro lado de la mesa", fue lo que manifestó de Hoyos.

De Hoyos Montemayor, convocó a todos quienes integran la comunidad de Ciudad Acuña, a que les exijan más y a que no se den por satisfechos y a que nos recuerden todos los días los compromisos que aún están pendientes.

"Formemos entre todos, un círculo virtuoso, en el que el compromiso de servicio esté de este lado y se complemente con la exigencia de resultados del otro; y no es que no esperemos ser reconocidos por los resultados de nuestro desempeño, si no que eso no debe estar en el centro de nuestras preocupaciones, lo que debe ocuparnos es la obstinación por mejorar los resultados y cuando logremos mejorarlos, empeñarlos en mejorarlos otra vez, y otra vez y otra vez", dijo el alcalde de Acuña.