Alarmante la venta de droga en Saltillo: José Luis López

Principalmente al poniente y sur – poniente de Saltillo, la venta de droga conocida como cristal se ha vuelto indiscriminada, donde incluso menores de 10 años de edad ya tienen problemas de consumo, y en consecuencia los robos, riñas, homicidios y accidentes van en aumento.

Lo anterior fue dado a conocer por José Luis López, gestor de programas sociales y rurales de Saltillo, quien manifestó que durante las jornadas que realizan en las colonias, persiste la venta de cristal y su consumo en menores principalmente entre los 10 y 15 años de edad, ya que es barata y la consiguen a cualquier precio.

“Ya le hemos dicho al alcalde José María Fraustro Siller, los robos, riñas homicidios y accidentes, es a consecuencia de su consumo por lo mismo que no hay un control, y nuestros jóvenes se nos están perdiendo, los centros de rehabilitación los estamos llenando, las habitaciones están llenas”, sostuvo.

Añadió que en consecuencia, las familias completas se están porque cada una de ellas a veces tiene dos o tres hijos que consumen cristal, situación que también ya se le comentó al munícipe saltillense, pues esto se tiene que prevenir antes y no después de que ya ingresaron a un centro de rehabilitación.

“La prevención es lo mejor, no ganan nada con meterlos al COE cada semana a los que consumen si no prevenirles ese delito, detener a quien lo vende no estar metiendo cada semana a adictos, son 10 o 20 jóvenes que las familias luego tienen que ir a sacar, pagar una multa de cinco o diez mil pesos, que ese no es el caso, yo creo lo mejor es prevenir y detener a quien lo vende”, afirmó.

Subrayó que la problemática es principalmente al oriente y sur - poniente de Saltillo, donde la venta ha aumentado indiscriminadamente, y hasta por 50 o 60 pesos consiguen dicha droga.

“Muchos jóvenes reciben la beca que les el gobierno federal directamente ellos, antes la recibía la mama los 4 mil o 5 mil pesos, hoy lo reciben directamente ellos y el muchacho no rinde directamente que es lo que hace con el dinero, muchos, no todos, lo usan para el consumo de drogas”, destacó.

Dijo que desde los 10 años ya están ingresando a los centros de rehabilitación, ya sean hombres o mujeres, lo cual también representa un gasto para la familia, pues por cada ingreso pagan entre mil 500 y 2 mil pesos, más su despensa, así como gastos semanales.

“Por eso le decimos a los mandos policiacos que es más fácil prevenir la venta de droga para que los jóvenes no se enganchen en eso, y puedan de verdad tener una vida digna”, apuntó.

Insistió en que hoy en día la venta de drogas en Saltillo es alarmante, misma que ya es un problema de salud pública, donde además en ocasiones dicen que les falta atención ya que ambos tienen que salir a trabajar para sobrevivir, y el joven no busca otra alternativa más que el consumo de drogas.