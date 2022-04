¡Al tú por tú! Chef Benito se dice de palabras con una participante en MasterChef Latino

Una vez más el Chef Benito Molina vuelve a dar de qué hablar luego de aparecer discutiendo con una joven participante, llevándolos a protagonizar un gran enfrentamiento que provocó su expulsión.

No es un secreto para nadie que el carácter del Chef Benito es bastante fuerte y severo, el cual le ha provocado grandes problemas que ha afectado en su carrera artística, ya que mucho se afirmó que fue debido a esto que salió de Masterchef México.

Ahora en un reciente capítulo de MasterChef Latino el chef volvió a estar involucrado en otra problemática, la cual provocó la expulsión de la participante.

Durante un capítulo del reality, se ve como Benito estaba supervisando a los participantes en su proceso en la preparación de la comida, y a pesar de que todo marchaba con normalidad, no fue hasta que llegó a la estación de Lourdes, quien estaba preparando langostinos, que las cosas dieron un giro inesperado.

El chef comenzó a hacerle ciertas observaciones en lo que parecía ser en tono de burla, ante esto, Lourdes pensó que el chef solo se estaba burlando de su preparación y a su parecer no le estaba aportando ningún consejo: “En vez de darme un consejo me dice solamente que la estoy cagando”, mencionó.

Tras esto, durante la etapa de la presentación de su platillo ante los chefs, Benito Molina y la joven cocinera comenzaron a defender sus puntos de vista y fue en ese momento cuando las malas palabras comenzaron a surgir:

(FOTO: ESPECIAL)

“Eres tan bueno como el último plato que hiciste y eso es una mierda”, dijo enojado el chef Benito luego de que los demás chef también se negaran a probar los langostinos de la joven participante.

Ante esto la participante respondió: “Bueno, si me hubieras dicho como hacerlo en vez de tirarme mierda, tal vez hubiera hecho algo bueno”.

A lo que el chef respondió que ella no había querido escucharlo: “Te iba a decir, no me quisiste escuchar y ahí está el resultado”, comentó molesto Benito Molina ante la contestación de la participante.

Finalmente Lourdes fue eliminada de la competencia y algunos de sus compañeros mencionaron que no debió haberle contestado a los jueces.