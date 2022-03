Aispuro asegura pago de participaciones pendientes a municipios

Hasta con interés pagará el gobierno del Estado las participaciones pendientes a los municipios, entre ellos Gómez Palacio, anunció el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, pago que aseguró se realizará esta semana.

En conferencia de prensa virtual, el mandatario anunció que giró instrucciones al secretario de Finanzas, Jesús Arturo Díaz Medina, de realizar el pago correspondiente esta semana.

"La secretaría de Finanzas está en coordinación con los municipios y si algún municipio no se le entregaron oportunamente la parte que le correspondía de las participaciones, obviamente que se les tiene que pagar los intereses que se hayan generado, con los días en los que se haya demorado la entrega de los mismos, pero estamos, hoy prácticamente estamos al corriente", aseguró el gobernador.

El mandatario dijo además que es un tema que lo ha venido resolviendo la secretaría con cada uno de los alcaldes, "lo sabe la presidenta municipal (de Gómez Palacio) que siempre hemos estado en la mejor disposición".

Aispuro Torres reconoció que el estado presenta una situación complicada, derivado dijo, de los compromisos que se tienen en materia educativa, ya que dijo, 56 centavos de cada peso que se recibe en participaciones se aplica en este rubro.

Así mismo aseguró que no quedarán adeudos con los municipios. "No hay ningún tema que vaya a quedar pendiente de esa naturaleza, las participaciones les corresponden a los municipios y se les tiene que entregar de manera puntual, hemos tratado de hacerlo, pero reconozco que ante la presión que tiene el estado en materia de salud, educación y seguridad" , comentó Rosas Aispuro.

El gobernador insistió, "decirle a los presidentes municipales que no se les quedará a deber ni un solo centavo que les corresponda a los municipios, no solo eso, sino que les he apoyado como ningún otro Gobierno para realizar obras que hemos convenido con ellos".

Comentó que la Auditoría Superior de la Federación, en su evaluación coloca a Durango entre las entidades con menos observaciones. "Las observaciones que tiene, tienen que ver en mucho de los casos con programas que no alcanzaron a entregar información a tiempo".

