Ahora, la abuelita lagunera acapara espacios nacionales

La abuelita lagunera, María Luisa López Cortés, quien se hizo viral luego de que bailara con mucha energía en el concierto que dio Julión Álvarez en la Plaza Mayor el pasado 10 de mayo sigue dando de qué hablar, para bien.

Fue el miércoles 11, cuando el grupo local, Alta Demanda, le llevó a la "abue" una serenata a su domicilio en la Colonia Jacarandas y como era de esperarse bailó al ritmo de las canciones de la banda y además se mostró muy emocionada por el acto.

El Siglo de Torreón estuvo presente en exclusiva cuando Alta Demanda le cantó a López Cortés, quien dijo que sí se dio cuenta que se hizo viral, algo que le dio mucho gusto, sobre todo porque a ella le encanta compartir sus buenas vibras con la gente.

"Ande cómo baile con Julión, la pasé muy bien. Anoche (El martes 10 de mayo) no hallaba taxi, y entonces una patrulla me vio y los agentes me trajeron hasta mi casa", platicó.

La energía de "Malicha", como le dicen sus seres queridos, ha llegado más lejos pues en los últimos días, medios nacionales le han dedicado espacios.

El pasado viernes, ciertos fragmentos del video que muestra cuando Alta Demanda le llevó la serenata a la abuelita aparecieron en el programa matutino de TV Azteca, Venga la alegría.

(FOTO: ESPECIAL)

Ahí, conductores como Cynthia Rodríguez y Roger González, le "echaron flores" a María Luisa y alabaron su tremenda energía, además de que trataron de mover el cuerpo como solo la lagunera lo hace.

Otros medios como La Mejor FM, de la CDMX, también le dedicó un espacio a López Cortés.