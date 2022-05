AHMSA violó contrato de los obreros: abogado

Altos Hornos de México (AHMSA) violó el contrato que firmó con los trabajadores que absorbió de la empresa Tecnoservicios, al no respetarles su antigüedad ni terminarlos ya que dicha compañía era filial de la siderúrgica.

Esto fue señalado por Jesús Ponce, abogado que representa a los alrededor de 250 trabajadores que demandan igualdad de derechos y beneficios laborales que los obreros sindicalizados de la siderúrgica.

Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA

-

Explicó que el contrato firmado entre la empresa y los trabajadores absorbidos establecía que la antigüedad que tenían en la empresa de Outsorcing le sería reconocida en AHMSA.

Sin embargo para el pago de las utilidades no se les reconoció ésta, y se les pagó sólo una proporcional de la prestación de cuatro meses.

Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA

Ponce señaló que la siderúrgica "quiere ganar de todas todas", en el sentido de que no finiquitó a los trabajadores de Tecnoservicios bajo el argumento de que no perderían antigüedad y que continuarían trabajando de manera ininterrumpida. Pero no les pagó las utilidades por todo el año de trabajo, con lo que desconoció dicha antigüedad.

El abogado dijo que los trabajadores exigen que se les pague la misma cantidad de dinero en utilidades que a los sindicalizados.

Dijo que se reuniría en el transcurso de los próximos minutos con una directiva de la siderúrgica para dialogar sobre las demandas de los manifestantes.

Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA

Dependiendo del resultado de ésta se realizaría o se cancelaría una marcha, planeada por los inconformes, hacia la ciudad de Saltillo.

Ponce dijo que se mantiene en contacto vía telefónica con las autoridades estatales, que le garantizaron la estabilidad laboral de los trabajadores absorbidos por la siderúrgica.