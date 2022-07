Agradezco a Torreón que siempre ha sido generoso conmigo: Humberto Zurita

Torreón es la tierra que lo vio nacer, donde ha tenido innumerables vivencias desde niño hasta en mayo pasado, cuando se reunió con sus hermanos.

Por eso y muchas razones más, Humberto Zurita lleva a la Comarca Lagunera en su corazón y nunca dejará de agradecerle todo lo que le ha brindado.

"Acabo de estar en mayo allá en Torreón. Nos juntamos en casa de mi mamá y luego nos fuimos a Parras. Soy muy afortunado porque tengo una familia muy numerosa y unida. Me encanta ir a Torreón, ha crecido maravillosamente.

"Regresar al terruño es muy grato. Agradezco a Torreón, Coahuila que siempre ha sido generoso conmigo, agradezco a los laguneros y al público en general que me permitan seguir vivo en el negocio del entretenimiento y que también apoyen a mis hijos Emiliano y Sebastián; cuando voy a Torreón me doy cuenta del cariño que tienen no solo a mis hijos, sino también a mis hermanos y a mi madre que era una persona muy querida", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El pasado jueves 21 de julio, se estrenó en los cines la película, Un retrato de familia, que ha traído de vuelta al lagunero a la pantalla grande. El "Defensor de la Comunidad" llamó por teléfono a Zurita, quien amablemente atendió la charla.

Previo a dar los detalles del filme y de la serie de Star+, El galán. La TV cambió, él no, que Humberto protagoniza, agradeció las muestras de cariño que recibió de la gente de La Laguna luego de que el 16 de enero, falleciera su madre, Guadalupe Moreno.

"Ahora mi mamá y Christian Bach son dos ángeles que me cuidan desde el cielo. Las tengo a las dos en mi corazón y nunca se van a ir de mi lado.

"Yo estaba en Miami, y una noche me llamaron mis hermanos y me dijeron que mi madre había enfermado. Sebastián me consiguió un vuelo a Torreón; llegué a mi ciudad y pude estar con ella sus últimos días, la apapaché y la mimé. Se enfermó de una úlcera y yo pensé que se iba a reponer, pero no fue así; la sacamos del hospital porque ella quería estar en su casa y ahí falleció", relató.

Por otro lado, Humberto se mostró emocionado de que los cines de la Comarca Lagunera hayan recibido su nueva película, Un retrato de familia, en donde comparte créditos con Miguel Ríos, Macarena Miguel y Ximena Romo y que Zurita califica como, "luminosa, blanca".

"El largometraje ya está disponible en todo México. Estoy feliz de ser parte de este proyecto que me gusta mucho y pertenece al guionista, Adrián Zurita (Nosotros los nobles); es su ópera prima. Es una historia que creo que en estos momentos de pandemia, de abrazos y no balazos, nos ofrece un mensaje de libertad.

"Invito a los laguneros a que vayan a verla, porque luego en México no apoyamos nuestras propias producciones. Es una cinta que habla del amor de la familia y de tratar de recuperar el tiempo perdido cuando los padres le damos prioridad al trabajo, olvidándonos de nuestros hijos y ese es el caso de mi personaje, 'Mariano', un señor que le va muy bien en su chamba, sin embargo, cuando cumple 30 años en su centro de trabajo le ofrecen algo que podría cambiar su vida".

Dicha situación jamás le ha ocurrido en la vida real a Humberto y es que tanto él como su fallecida esposa, Christian Bach, le apostaron siempre a mantener la familia unida.

"Me siento afortunado porque siempre he priorizado a mi familia. Christian fue el motor principal que nos hizo siempre estar juntos. Desde que nació Sebastián y luego Emiliano, pasamos juntos los veranos y las Navidades. Me siento afortunado de seguir compartiendo con mis hijos ese legado que nos dejó Christian de estar unidos y juntos, lo más posible".

Además de Un retrato de familia, el nacido en Torreón celebró que su serie, El galán. La TV cambió, él no, haya tenido tanto éxito que los productores ya van por varias temporadas más.

"Ya está la primera temporada en Star+, ya hicimos la segunda también y vamos por la tercera, y es que le está yendo muy bien porque es una comedia de humor negro muy divertida. Es un homenaje a las telenovelas de los años 80 y 90, al mismo tiempo que es una sátira de la imagen de los supuestos galanes de televisión.

Las buenas noticias no paran para Humberto. En la entrevista anunció que de igual manera se le verá en La reina del Sur 3 y en un proyecto de History Channel.

"A finales año viene la tercera entrega de La Reina del Sur que no es por nada, pero quedó espectacular porque se hizo con una óptica maravillosa y además acabo de terminar un trabajo para History Channel, seré su representante en Latinoamérica. La verdad estoy viviendo una etapa muy linda de mi carrera cuando ya uno debería estar descansando en la tumba", dijo entre risas.

Humberto lleva una larga lista de proyectos en cine, teatro, televisión y ahora plataformas que han sido bastante exitosos, lo que ha evidenciado que el torreonense sabe muy bien qué aceptar y que no.

"Creo que la suerte y el que te caigan proyectos adecuados a lo que tú quieres o buscas se han conjugado en mi carrera, a la par de que como he sido productor y director, sabes bien cuando hay carnita y puedes hacer algo con el personaje que te están dando, ya sea el protagonista o no".

El histrión debía colgar porque tenía otro compromiso relacionado con la película. Terminó la llamada, no sin antes, reiterarle a sus paisanos que acudan a los cines a ver Un retrato de familia.

"Les pido a los laguneros que vayan al cine, no se van a arrepentir porque se van a divertir y a reflexionar en torno a que el amor por la familia lo es todo y nosotros como laguneros somos de familia, somos gente que cree en la familia y por eso todos los laguneros somos queridos en todo el país porque ese amor que le tenemos a la familia lo hemos expandido bien".