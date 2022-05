Agradece alcalde de Acuña a enfermeras y enfermeros por su trabajo durante la pandemia

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería, Emilio de Hoyos Montemayor, presidente municipal de Ciudad Acuña, reconoció y agradeció la labor de quienes se dedican a esta profesión, por el trabajo realizado durante la pandemia del Coronavirus; durante la celebración para personal de enfermería de clínicas y hospitales públicas y privadas, así como escuelas de enfermería.

“Sigan siendo el sol para vidas opacadas por la enfermedad”, pidió Emilio de Hoyos Montemayor, presidente municipal de Ciudad Acuña, tanto a enfermeros como enfermeras; además de reconocer su labor y vocación. El funcionario municipal refirió que la labor de los homenajeados no pasará inadvertida, pues consideró que su huella es cada día más profunda y cada día se reconoce su profesión.

"A nombre de Acuña les doy las gracias a todos los profesionales de la enfermería, mi reconocimiento para ustedes que trabajan con el alma, pero también con sabiduría y conocimiento”, fue lo que refirió Emilio de Hoyos en el salón donde se conmemoró el Día Internacional de la Enfermería.

Los reconoció como los profesionales de la salud que estuvieron en la primera línea de batalla durante esta pandemia, con la presión de tener que aprender y decidir sobre la marcha, entregando todo, inclusive al límite de sus fuerzas, y trabajando horas extras todos los días, organizando los espacios hospitalarios para atender a los pacientes con COVID, sin dejar de ofrecer atención médica a otros pacientes con necesidades urgentes.

Durante la jornada recibió reconocimiento el personal de enfermería del Hospital General de Subzona No. 13 del IMSS; la Clínica Hospital del ISSSTE; Unidad de Medicina Familiar No. 81 del IMSS; la Clínica Hospital Narváez; la Escuela de Enfermería Campo de Oro; el Hospital Regional de Zona No. 92 del IMSS; Clínica Hospital Christus La Fe; Hospital General de la Secretaría de Salud; Clínica Hospital Ejeza; Unidad de Medicina Familiar No 87; Cruz Roja; Jurisdicción 02; enfermeras del Sistema DIF y personal de enfermería de la Dirección de Salud Municipal.

También se llevó a cabo el sorteó entre el personal de enfermería presente y entre quienes se encontraban laborando, de diversos premios como: televisores, batidoras, ventiladores, licuadoras, microondas, lavadoras, estufas, planchas y minisplit.