Agilizan solicitudes de adopción homoparental en Saltillo

El organismo San Aelredo informó que tras la disminución de la hospitalización de casos COVID-19 en algunas entidades de Coahuila, se han agilizado los trámites de adopción homoparental, por lo que se espera un incremento en las solicitudes.

De acuerdo a Noé Ruiz, presidente de la asociación, desde el inicio de la pandemia generada por el COVID-19, hubo una baja en las solicitudes de adopción monoparental en Coahuila, además, las que se encontraban en pie, avanzaban lento.

Indicó que en este año se espera que estas caminen con mayor agilidad para así dar paso a las convivencias.

Explicó que fue a finales del mes de febrero de este año que se tuvo una reunión con una pareja de hombres en Saltillo, quien tiene la intención de adoptar y el proceso fue más ágil, por lo que se encuentran en el proceso de integrar el expediente.

Por otro lado, indicó que otra pareja de Tamaulipas, reinició un proceso a principios del año.

"En este caso sigue el proceso de las convivencias y ver el proceso de adopción y otros más que ya tienen a sus hijos con ellos y están en la adopción plena, ya están en la modificación de las actas de nacimiento", dijo.

Añadió que para este año hay tres casos que se encuentran en trámite, de éstas son dos parejas de hombres y una de mujeres, quienes buscan menores entre cinco y ocho años.

"Las mujeres que son de Monterrey, dijeron que iban a empezar el proceso en Saltillo y trascendió que otras mujeres de su mismo círculo, estaban interesados en adoptar", dijo.

Noé Ruiz indicó que se espera que los tres casos se concreten para el mes de julio de este año.

Por último, indicó que lamentablemente algunas parejas aún piensan que los procesos son lentos e inalcanzables, sin embargo, aunque todo proceso lleva un tiempo, al final concluyen de manera satisfactoria.

'ATORAN' INICIATIVA PARA CREAR FISCALÍA CONTRA CRÍMENES LGBT

El organismo San Aelredo lamentó que la iniciativa para la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Odio, sigue en espera, toda vez que un diputado del Congreso del Estado de Coahuila, se niega a dar "luz verde" a ésta, así como a la tipificación de estos delitos.

"Aún esta parte de la fiscalía no ha progresado, una porque la Junta de Gobierno no ha dado la autorización de que pase y estamos hablando del diputado López Campos, quien sigue en una 'cerrazón' hacia la población LGBTI y no pasar ninguna iniciativa que tenga que ver con ello", dijo Noé Ruiz, presidente de la asociación.

Indicó que no solo se habla de que no se ha creado la fiscalía, pese a que en la propuesta no se requiere de presupuesto para su creación, sino también la tipificación del delito.

"La idea es que del mismo personal se pueda integrar esa fiscalía y cuando se dé un caso, pudiera intervenir el cuerpo de esta misma. Por otro lado, por cuestiones de homofobia del diputado López Campos, tampoco ha progresado la tipificación de crímenes de odio, pues él dice que no se puede hacer porque se matan entre ellos", dijo.

Indicó que esta tipificación es importante para que así cuando ocurra un asesinato de esta población, la fiscalía pueda integrarlo de la mejor manera posible.

"Es necesario tener datos de su orientación, identidad o expresión de género, así como para hacer una estadística real de cuántas personas son asesinadas de nuestra población, pero no se ha entendido desde esa perspectiva, y no ha avanzado la iniciativa", dijo.

Recordó que dentro de las capacitaciones que se tomaron en el Observatorio de Crímenes de Odio con medios de comunicación y servidores públicos, se hablaba de la forma correcta de integración de las indagaciones.

"A veces integrarlos por homicidio doloso y culposo por riña o asalto o cualquier otra cuestión, hace invisible el caso y lo deja a un lado", expuso.

Recordó que fue cuando se tipificaron los feminicidios, que el Gobierno del Estado no sufrió ningún colapso, por lo que se estima que sería de igual manera con los relacionados con la población.

Resaltó que Coahuila ha sido un referente nacional en materia de derechos civiles, ganados desde la asociación civil, el Congreso y el Gobierno Estatal, por lo que debe de haber más sinergia en este tipo de casos.