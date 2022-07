Afirman que Danna Paola realiza dietas extremas que la han hecho desmayarse

Además de acaparar los reflectores con su gran talento vocal y actoral, en días recientes Danna Paola ha sido tema de conversación en las redes sociales tras su aparición en los Premios Juventud, pues en muchos de los comentarios se puedo apreciar la preocupación de sus seguidores ante su extrema delgadez.

Fue para la revista TV Notas donde dos supuestos colaboradores de la intérprete de Mala Fama, afirmaron que los allegados a ella han podido ser testigos de que vomita tras comer y ha perdido gran parte de su masa muscular.

“Hace una semana se pesó y está en 47 kilos, siendo que el año pasado pesaba 61, estaba en su peso ideal porque ella mide 1.60 (...) ya no tiene busto, ni pompa, y no es crítica, ella es muy linda, pero no puede perder más peso, está poniendo en riesgo su salud”.

Los supuestos trabajadores de Danna, afirman que desafortunadamente ha sufrido críticas públicamente desde que estuvo en la serie Élite, pues ‘la traumaron mucho con su peso y la perjudicaron psicológicamente”.

También, revelaron que durante la entrega de los Premios Juventud el pasado 21 de julio, sufrió varios mareos.

“Hemos escuchado que vomita después de comer o de repente realiza dietas extremas que la han hecho desmayarse un par de ocasiones; a veces come solo una manzana y lechuga. Su pérdida de peso no se debe al ejercicio ni a una dieta sana, por eso se ve flaca, pero no saludable.

No vivimos con ella, pero cuando andamos entre viaje y viaje, hemos visto que a veces come mucho y en otras ocasiones se puede comer tres o cuatro pedazos de pizza de jalón, pero al ratito ya la escuchas vomitando en su camerino”, dicen los presuntos colaboradores de la cantante mexicana.

También, expresaron su tristeza por la situación de Danna Paola y aseguraron que su intención no es dañarla, sino que quieren verla bien, pues detallan que es ella quien se molesta por cualquier tipo de comentario sobre su físico, y que por eso nadie se atreve a decirle que debe atenderse.

“Creo que Danna Paola está pidiendo ayuda a gritos”.