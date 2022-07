Adulto mayor sufre desmayo cuando recibía su pensión en Matamoros

Una ambulancia acudió a la entrega de apoyos del programa Bienestar, luego de que tres adultos de la tercera edad sufrieran problemas de salud por estar debajo del sol.

Este miércoles se realizó la entrega de diversos apoyos federales a los pobladores del municipio de Matamoros, pese a que anteriormente el proceso se había llevado sin algún inconveniente, esta vez se presentó un desorden a la entrada de la cancha Rodolfo Ayup.

La atención inició desde las 8:00 de la mañana unicamente para las personas que su apellido iniciara con la letra de la A, a la F, sin embargo más ciudadanos comenzaron a acudir para cobrar el apoyo , lo que provocó que se extendieran las filas y en la puerta se concentrara una gran cantidad de personas.

Fue alrededor de las 11:00 de la mañana cuando la torreta de una ambulancia se acercó a la cancha para atender a un adulto de la tercera edad, el cual sufrió un desvanecimiento.

“Me revisan la papelería y que ya no, entonces que los de discapacidad son de una fila y que siempre no, no dejan pasar a nadie y ya mucho desmayado, nunca había pasado esto porque siempre habían tenido un buen control, no se ahora que esto se les salió de las manos”, comentó Inés Pérez, quien se encontraba cerca del acceso.

Por otra parte, algunos comentan que son los mismos ciudadanos quienes provocaron el caos. “Hay unas personas que se portan mal, porque si ya saben que tienen que tomar su fila, ahí están amontonados, somos nosotros mismos los maleducados”, así lo explicó otra mujer que se encontraba en el lugar.

Alán Jesus Hernández, servidor de la nación, pidió a la población que acudieran respetando las indicaciones, “cada pago hacemos la sugerencia de que respeten su letra, su día y horario para que el pago sea más ágil y ellos salgan más rápido”, finalmente detalló que días se dará la atención. “Este jueves se dará atención a las personas que su inicial de apellido sea de la letra G, a la L, el viernes es de la M, a la Q, y el lunes 25 será de la letra R, a la Z”.