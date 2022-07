Adriana Barraza celebra en el GIFF 50 años de carrera

El estado de Guanajuato le ha brindado dos días de intensos homenajes y reconocimientos a la primera actriz Adriana Barraza. Primero, la noche del jueves, durante la inauguración del Guanajuato International Film Festiival (GIFF), en el Teatro del Bicentenario de León. Allí recibió la Cruz de Plata del GIFF y la Medalla de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ella, quien en muchas ocasiones aguardó bajo el escenario para una oportunidad, esta vez experimentó la espera hacia un destino marcado con claridad: el reconocimiento de sus 50 años de carrera. En su butaca, Barraza escuchó las palabras de actores como Ramón Medina, Roberto Sosa, Arcelia Ramírez, Krystian Ferrer (estos dos últimos sus compañeros en la película Guten Tag, Ramón) y de la directora y fundadora del GIFF, Sara Hoch.

Antes del homenaje, sobre la tradicional alfombra roja, la maestra Adriana Barraza compartió a la grabadora de El Siglo de Torreón que, en retrospectiva, le mostraría a su yo infante todos los logros que ha obtenido. Cabe recordar que por su papel como Amelia en la película Babel (2006), dirigida por Alejandro González Iñárritu, Barraza consiguió 17 nominaciones en distintos certámenes, entre ellos la 79 edición del Premio Oscar, en la categoría Mejor actriz de reparto.

“A la niña Adriana Barraza, que a los 12 años vio morir a su mamá, le diría: ‘Mira, ¡hasta dónde llegaste’ . Y yo creo que mi mamá y mi papá también (porque ya murió), estarían muy orgullosos de mí. Estoy segura de eso”.

Es la tercera ocasión en que Adriana Barraza apareció en el GIFF como invitada especial. No obstante, esta edición conservará un lugar especial por tratarse también de los primeros 25 años de vida del certamen.

“Estoy feliz, de verdad, de poder ayudar, decir felicidades, cantar unas mañanitas muy hermosas para el festival, porque ha sido un festival que ha ido creciendo y un festival tan importante, donde se han gestado cosas y productos maravillosos. En lo particular, conocí y vi a directores y actores sumamente importantes, en las ediciones de los festivales y esta no se queda atrás. Cumplir 25 años y tener la posibilidad de festejarlo con ellos, la verdad es que gracias por haberme invitado a esta gran fiesta.

Así mismo, resaltó el papel de las mujeres en todos los campos del cine, desde quienes actúan, hasta quienes producen, dirigen e incluso, como Sara Hoch, quienes se atreven a sostener la batuta de encuentros cinematográficos tan importantes como el GIFF.

“Soy muy feliz, creo que en este momento las mujeres pueden sentirse y tener el espacio suficiente como para mostrar lo que quieren decir a través de su producto. Eso a mí me hace muy feliz, porque mi esposo y yo somos maestros desde hace muchísimos años y sabemos que los jóvenes, y los no tan jóvenes, tienen siempre deseos de tener un espacio donde poder decir lo que quieran, y ahora lo tenemos. No me queda más que decir que felicidades a la vida”.

Durante este viernes, la maestra Barraza continúo sus actividades impartiendo una clase magistral en el Auditorio Mateo Herrera, recinto que también pertenece al Forum Cultural Guanajuato. Allí compartió detalles de su vida, mediante relatos proyectó imágenes de su carrera, experiencias, tropiezos, levantamientos.

“No cobré un centavo durante 15 años, porque trabajé en la universidad. Yo trabajaba en el hospital y trabajé en un salón cortando el pelo y poniendo uñas, sé hacer todo. […] Aprendí a ser maestra, porque no podía ser actriz; aprendí a dirigir, porque no tenía trabajo como actriz, pero tenía que comer”.