¿Adiós a TV Azteca? Capi Pérez podría salir de la empresa tras desacuerdo

TV Azteca se está quedando sin sus grandes figuras, luego de la salida de Cynthia Rodríguez del matutino Venga la Alegría, podría ser que Carlos Alberto Pérez, mejor conocido como Capi Pérez, podría salir de la emisión del canal del Ajusco.

De acuerdo a información de El Universal, el conductor podría estar teniendo problemas para renovar contrato, ya que no quiere negociar las cláusulas de este. Hasta el momento, el conductor no ha desmentido la situación.

"El conocido artísticamente como 'el Capi Pérez' piensa en no renovar contrato con la televisor del Ajusco, el problema podría derivarse de no querer negociar cláusulas de su contrato, algo que el conductor no ha confirmado ni desmentido".

Capi es uno de los favoritos, quien se ha ganado el cariño del público, tanto por su participación en programas como Venga la Alegría, y el nocturno, La Resolana.