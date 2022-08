Además de Vaselina, este es el legado que dejó la actriz Olivia Newton-John en el cine

Olivia Newton-John fue una de las actrices más importantes para el cine de Hollywood en la década de los 70, su belleza y talento la convirtieron en una de las figuras más queridas por el público, el mismo que hoy lamenta su repentina partida.

Cantante, compositora, actriz, empresaria y activista, Newton-John murió este lunes a la edad de 73 años, luego de pasar más de tres décadas luchando contra el cáncer.

Su legado en la música y el cine vivirán por siempre y qué mejor manera de recordarla y honrar su memoria que a través de sus más grandes éxitos en la pantalla grande.

Grease (Vaselina): La película que la catapultó a la fama mundial. Se estrenó en 1978 y ella interpretó a la dulce Sandy, una joven que durante sus vacaciones de verano se enamora de Danny Suko, un joven que, aunque tiene un gran corazón, se esconde bajo la apariencia de un rebelde. Todo cambia cuando ella se muda a Estados Unidos y en su nueva escuela se reencuentra con el chico que le arrebató el corazón.

Puede verse en HBO Max

Xanadú: Tras el éxito que alcanzó con "Vaselina", Olivia regresó a los musicales, en 1980 protagonizó esta cinta al lado de Michael Beck. La trama gira en torno a la vida de Sonny, un artista frustrado que por azares del destino se enamora de Kira/ Terpsícore, una de las nueve musas de las artes, y quien al final termina inspirándolo para que luche por hacer realidad sus sueños.

Puede verse en Apple TV.

Two of a Kind (Tal para cual): En 1983, y a petición de los fans, Newton-John y Travolta volvieron a compartir créditos, nuevamente en una comedia romántica. Durante 25 años Dios se ha alejado del mundo, dejando a su cargo a cuatro ángeles, pero a su regreso se da cuenta que la humanidad no es lo que esperaba y decide terminar con todo con un nuevo diluvio universal. Los ángeles le piden reconsiderar su decisión y pactan que si logran encontrar a un buen hombre, dará a los humanos una segunda oportunidad. Tal sujeto es nada más que, Zack Melon (Travolta), un inventor que por desesperación roba un banco. Pero el crimen resulta ser todo, menos exitoso ya que es engañado por una cajera, de quien terminará enamorándose.

Toomorrow: Esta cinta significó su primera aparición en el cine. Fue filmada en 1970, es un musical de ciencia ficción y narra la historia de un grupo de extraterrestres que están a punto de morir y que deciden secuestrar a un grupo de rock, pues las vibraciones que emiten con sus instrumentos es lo único que los mantendrá con vida.

¿Qué pasó en la boda?: Durante la década de los 90, la actriz participó en varias series de televisión y largometrajes para la pantalla chica, luego tuvo que tomarse un descanso al ser diagnosticada con cáncer. Tras varios años alejada de los reflectores por el tema de su salud, Oliva regresó, en 2011, con esta alocada comedia que muestra todo lo que puede salir mal en uno de los días más importantes para una pareja, el día de su boda. La cinta es protagonizada por Rebel Wilson y en ella, Newton-John interpreta a Bárbara, la inusual madre de la novia.

Puede verse en Amazon Prime.