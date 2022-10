Adele brilla con lentejuelas en el video de Drink Wine

Adele regresó con la promoción de su álbum 30, del cual lanzó el video de su tercer sencillo, I Drink Wine, dirigido por Joe Talbot.

El estreno del clip llega a nueve meses después desde que publicó el video de Oh My God, tema que sirvió como segundo corte de su cuarto álbum de estudio que el 19 de noviembre cumple un año de lanzamiento.

Esta balada, a la que Adele dedica un nuevo video musical, es el track número siete del trabajo musical, en la que la británica se sincera. Y es que, aunque pareciera que la canción habla de beber vino, en realidad, es todo lo contrario.

Durante una entrevista con Opra Windfrey, la cantante reveló que la canción hace referencia a su divorcio con Simon Konechi, con quien comparte un hijo de 10 años.

Según detalló Adele, pasó por un momento de autodestrucción tras la separación, pero con el paso del tiempo logró retomar su camino, reconciliarse con su padre alcohólico antes de su muerte y de paso adelgazó 45 kilos.

La cantante de 34 años de edad había presentado la canción en vivo durante los BRIT Awards 2022, y no es hasta varios meses después que la artista retoma la promoción de 30 con este tema, que ya había ganado algo de popularidad en Spotify.

Cabe señalar que Adele había revelado que este video ya había sido grabado desde hace tiempo, incluso, fue el primero del álbum en realizarse, mucho antes que Easy on Me y Oh My God.

Sus fans no podrían estar más contentos de que la artista desempolvó la grabación, y finalmente lo presentó en su canal de YouTube.

En redes sociales se ha aplaudido el estilo del video musical, considerado por sus seguidores como uno de los mejores de su carrera, ya que destaca por ser muy colorido, en comparación a sus trabajos anteriores.