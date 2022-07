Adan Jodorowsky presenta You Want To Give Up

El actor, productor, director de cine y músico franco-mexicano, Adan Jodorowsky llega con un nuevo sonido en su más reciente sencillo You Want To Give Up.

Se trata de una canción original de su autoría que forma parte de un nuevo proyecto musical que se irá revelando a través de sencillos, culminando con el lanzamiento de un nuevo álbum.

Adan Jodorowsky plasma una vez más su talento artístico, musical y cinematográfico al dirigir el video musical que saldrá el próximo jueves 4 de agosto.

Nacido en París, Adán es hijo del cineasta, dramaturgo y escritor chileno Alejandro Jodorowsky y la actriz mexicana Valérie Trumblay. A los 16 años formó parte de la banda de punk rock The Hellboys con la que compartió escenario con artistas tan importantes como Joe Strummer, Brian Setzer y Rancid, entre otros.