Adam Sandler preocupa a sus fanáticos al aparecer en público con bastón

Luego del exitoso estreno de "Hustle" en Netflix, es poco lo que sabíamos de Adam Sandler, sin embargo, imágenes que se difundieron ayer del actor causaron preocupación, pues se le ve caminado por las calles de Los Ángeles, apoyado por un bastón que lo ayuda a caminar.

El comediante de 55 años se encuentra en un buen momento de su carrera profesional, al menos así lo considera la crítica, ya que si bien, desde sus inicios, las películas que ha creado alcanzan gran éxito en taquillas, en su mayoría, son señaladas por la forma en que ejecuta la comedia.

Sin embargo, con "Hustle" fue otra la perspectiva que generó entre las y los expertos en cine, pues después de llegar a Netflix, en junio pasado, se dijo que se trataba de una película de comedia y drama deportivo bien realizada.

FOTO: ESPECIAL

Con los comentarios positivos de su lado, el actor y productor ya se encuentra elaborando una nueva cinta, la cual se destacará de todas las demás producciones que ha participado, pues la próxima película en la que trabaja contará con un reparto especialmente importante para Sandler; su familia.

De acuerdo con una entrevista que concedió a "Variety", en julio de este año, Adam protagonizará junto a su esposa, Jackie Sandler, y sus dos hijas adolescentes; Sadie (16 años) y Sunny (13 años), la cinta "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah", basada en una novela de Fiona Rosenbloom, la cual será lanzada directamente a streaming.

De hecho, en la actualidad la familia Sandler sigue trabajando en la filmación de la película, por lo cual sorprendió ver al actor apoyado en un bastón metálico para poder caminar, la mañana de ayer, cuando, junto a su esposa Jackie, se dirigía a un restaurante en Los Ángeles para desayunar. Las imágenes fueron capturadas por "Daily Mail".

FOTO: ARCHIVO

Después de un rato de haber ingresado al lugar, Adam y Jackie salieron con un par de bebidas en las manos y con bolsas de lo que parecía ser comida para llevar. Sin embargo, el actor no ha hecho ningún comentario sobre su estado de salud y el motivo por el cual necesita un sostén para apoyar uno de sus pies.

Precisamente, este viernes 9 de septiembre, el actor de comedia cumplirá 56 años de edad, de los cuales ha dedicado 33 años a la actuación, pues tuvo sus primeras oportunidades en cine y televisión en 1989.