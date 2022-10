Adam Levine y su esposa reaparecen en público tras escándalo de infidelidad

Adam Levine reapareció en los escenarios después de que el cantante estuvo en medio del ojo del huracán tras protagonizar una polémica hace menos de dos semanas, en donde fue acusado de supuesta infidelidad hacia su esposa, la modelo Behati Prinsloo.

El cantante y líder de la banda, Maroon 5, se presentó junto a su grupo la recaudación de fondos para The Event, celebración que estuvo bajo la organización de The Shaquille O'Neal Foundation.

En el evento llevado a cabo el pasado 1 de octubre en Las Vegas, en la MGM Gran Arena, destacó que a pesar de todo lo que se ha dicho y el escrutinio que ha enfrentado la pareja, Behati, de 34 años de edad, estuvo presente en el concierto, apoyando a su esposo de 43 años de edad.

Según testigos, en apariencia, la situación entre el intérprete de Lost Stars y la estrella de Victoria's Secrete, está perfecta.

De acuerdo a una fuente de Just Jared, dijo que fue testigo de la interacción de la controversial pareja.

"Behati estuvo allí y las cosa son claramente geniales entre ella y Adam", señaló la fuente. "Ella miraba desde un taburete al costado del escenario y él le cantó en un momento".

"Cuando apareció Girls Like You, Behati estaba saltando con sus amigos. Ella visible para audiencia y sonreía y reía. Todo está bien allí", agregó el informante de Just Jared.

Por otro lado, el evento benéfico recaudó más de $3 millones de dólares y contó con una presentación de 40 minutos de Maroon 5.