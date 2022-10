Actriz de WandaVision revela que le detectaron esclerosis múltiple

Emma Caulfield, reconocida actriz de cine y televisión estadounidense, reveló recientemente que fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

La actriz de 49 años de edad es conocida por sus papeles en las series WandaVision y Buffy The Vampire Slayer, habló en entrevista con la Vanity Fair, en donde habló sobre los síntomas que ha experimentado desde el 2010 que la ayudaron a detectarla.

"Érase una vez, no tenía ningún problema de salud", inicia la actriz de Timer.

"En 2010 estaba trabajando en Gigantic del productor ejecutivo Mari Noxon, y antes de comenzar ese trabajo, me desperté una mañana y sentí que tenía un millón de hormigas en el lado izquierdo de la cara. ¿Ese sentimiento cuando te has sentado en una posición demasiado tiempo?... La sensación se ha ido y estpa regresando como un torrente de sangre", señaló.

"Entonces simplemente se quedó, no diría completamente entumecido, porque todavía podía rascarme y sentir mis uñas. Pero fue extremadamente aburrido. Fui a mi acupunturista y me dijo: No sé, ¿quizás tienes parálisis de Bell?".

Luego, por la insistencia del acupunturista, la actriz se hizo una resonancia magnética.

"Tenía cinco minutos abajo o lo que sea. Y él dijo: 'Tienes esclerosis múltiple'. Solo así", recordó sobre como se enteró de que padecía la enfermedad.

"Fue una experiencia fuera del cuerpo. Estoy como, No, eso no es posible. Estoy como, ¿De qué estás hablando?", agrega.

Aunque la noticia le pegó duro, Emma decidió seguir adelante.

Recientemente, se le vio en la serie de Marvel, WandaVision, en donde interpretó a Sarah Proctor, personaje que volverá a interpretar en el spin-off de Agatha Harkness.

Otros famosos, como la actriz Selma Blair, han revelado que padecen esta enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal.