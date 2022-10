Actriz coahuilense Anabel Castañón protagoniza filme en el Festival Internacional de Cine de Morelia

Nació en San Juan de Sabinas, uno de los 38 municipios de Coahuila. El instinto actoral la llevó a Ciudad de México, donde se graduó de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) del INBAL y más tarde ingresó a la Royal Academic of Dramatic Art de Londres.

Anabel Castañón se encuadra en un enlace virtual junto a la cineasta catalana Anaïs Pareto Onghena, para hablar sobre Santa Bárbara (2022), filme que se estrenará el próximo 27 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

“Esa historia, incluso, está en mi familia. Tengo mis propias Bárbaras, mi propia Bárbara. Yo misma he estado también del lado de Ulises. ¿Sabes? Mi padre y yo hemos estado lejos 16 años y por cuestiones de pasaporte no nos hemos visto y también ha sido una relación por teléfono”, indicó la actriz coahuilense.

Castañón protagoniza Santa Bárbara, donde encarna a Bárbara, una inmigrante latinoamericana que ha hecho su vida en Barcelona: lleva 12 años fuera de su país, vive con su novia, tiene un círculo social sólido, sin embargo, sus dos hijos y su madre la siguen uniendo con el otro extremo del Atlántico, pues constantemente habla con ellos por medio del teléfono. Esa vida pasada se le pone enfrente cuando Ulises (Alberto Silva), su hijo mayor, se reúne con ella tras un incidente.

“La exigencia ha sido muchísima. Para empezar, ni siquiera el acento era mi acento natural [...] Entonces, sí fue duro, sobre todo físicamente fue muy duro”.

El filme, rodado en Barcelona, emplea la migración y la maternidad como ejes temáticos. Enfoca fotogramas en un tema que a la directora Anaïs Pareto le parece urgente y poco tratado en las narrativas cinematográficas. Anabel aceptó el reto al conectar con la historia y reflejar en ella una parte de sus propias vivencias.

“Mi primer acercamiento a Bárbara fue una charla con Anaïs. Cuando ella me contó esta historia, la verdad es que conecté muy rápido con ella. Soy migrante yo misma. Soy hermana, tía, sobrina y prima de migrantes. Siendo del norte de México, la mitad de mi familia está en Estados Unidos”.

Mirada migratoria

La cineasta Anaïs Pareto Onghena nació en Barcelona y tiene estudios tanto en España como en Cuba y en México, donde estuvo en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Más tarde regresó a España para realizar una maestría en Antropología Visual. Por eso, su cine tiene ese tacto sociológico, preocupado por fenómenos que suelen afectar a las minorías.

Pareto relata que, antes de emprender el proyecto de su tercer largometraje, buscó materiales audiovisuales que hablaron sobre la migración de latinoamericanos en España. La búsqueda no fue fructífera, los productos sobre el tema escaseaban en el cine ibérico.

“Buscaba personajes latinoamericanos en películas y realmente me costó. Fue algo difícil de encontrar. A veces, algunos de esos personajes están representados en forma de cliché y, justamente, es por eso que me convencí de que tenía que hacer sí o sí esta película, para mostrar de una forma más real, o que no se ha representado tanto. Y porque, al final, la migración latinoamericana en España es una parte de la población muy importante”, comentó la directora del filme.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística de España, en ese país convergen cerca de 1 millón 500 mil latinoamericanos, cifra equivalente al 30 por ciento de la población extranjera. El “boom” de esta migración se remonta a mediados de los años noventa, pero su crecimiento se percibió con más fuerza entre 1998 y 2007. Su papel en la economía ha tenido escenario en las industrias de la construcción, en la agricultura o, como en el caso del personaje de Bárbara, en los servicios y el sector doméstico.

“El tema no existe en pantalla. Ahora es que empieza a cambiar esto y empiezan a presentarse ya a aparecer actores latinoamericanos haciendo personajes comunes en las ficciones de España”.

Bárbara es un personaje inspirado en mujeres que la propia Anaïs Pareto conoció en Barcelona, durante la filmación de otro documental. Se trata de un patrón que se repetía como historia de vid: mujeres de mediana edad que llevaban cerca de siete años radicando en España, quienes muchas de ellas habían dejado a sus hijos en sus países de origen, sin la oportunidad de volver a verlos.

“Ese patrón me despertó muchas preguntas, me dieron ganas de seguir averiguando. Es lo que me inspiró para inventarme a Bárbara y preguntarme qué pasaría si una de ellas se trae a un hijo al país, cómo sería ese encuentro o desencuentro”.

Al recibir a Ulises, su hijo, en España, Bárbara tiene una lucha personal al tratar de ocultarle su forma de vida. Corre a su novia de la casa, junto con a su compañera de cuarto, y comienza a tener indicios de sobre protección. Tras varios acontecimientos y la lucha de Ulises por ser libre, al final las mujeres vuelven a unirse y a mostrar mutua sororidad.

“Intenté rescatar en algunas secuencias ciertas cosas para esbozarlas y dejar constancia de eso. Y es que a mí me parecía maravillosa la red que se hacían entre ellas, esa red de apoyo y, cuando a alguna le pasaba algo, todas saltaban y aportaban”.

Proyección

Santa Bárbara compite en la selección oficial de la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la cual dio inicio este sábado. Anaïs Pareto Onghena regresa al festival luego que, en 2013, se adjudicara el premio a Mejor Cortometraje Mexicano gracias a La Banqueta.

El proyecto es una coproducción entre México y España, a cargo de las productoras Santa Úrsula Films, Un Beso y Timber Films. En el año 2018, ganó el Concurso de Guion del Guanajuato International Film Festival (GIFF) y partícipe de la quinta edición de Impulso Morelia.

La proyección está programada para el próximo jueves 27 de octubre.