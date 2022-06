Actriz acusa a Coco Levy, hijo de Talina Fernández, de presunto abuso sexual

Este 2 de junio, la actriz Danna Ponce sorprendió a todos al acusar de manera pública al productor Coco Levy de haber abusado sexualmente de ella cuando se encontraba buscando trabajo como actriz.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mexicana dio a conocer como el hijo de la presentadora Talina Fernández la había contactado porque presuntamente le “interesaba su perfil para algún proyecto.

Según narra Danna, el pasado febrero, Levy la citó para verla en su oficina y hablarle acerca de un posible proyecto, por lo que ella asistió emocionada , ya que Coco Levy es el productor de la empresa de Videocine, una de las casa productoras más reconocidas en México.

El 3 de febrero, Danna llegó a su oficina, ahí Levy le comenzó a dar varios consejos para desarrollarse profesionalmente, y a pesar que desde el primer día hubo un acercamiento, el productor no cruzó más allá y hasta cierto punto se sintió segura, ya que en todo momento mantuvo la puerta de su oficina abierta.

“Me senté y lo único que el señor me decía es: Eres una demonia, eres una demonia, lo cual yo no entendía (...) Él me estaba dando consejos de cómo llegar lejos en esta carrera y de qué tenía que hacer para lograr mis metas como actriz. Este señor continuó con sus consejos y todo lo ejemplificaba llevándolo a un abuso”.

Posteriormente a esto, Danna cuenta que Coco la volvió a citar por segunda vez, y asegura que volvió porque quería trabajar, sin embargo, en esta ocasión las cosas sí se fueron más allá de lo debido después de que el productor cerrara la puerta.

(FOTO: ESPECIAL)

“Yo estaba sentada en frente, me dijo un ejemplo de cómo poder conquistar a un productor. Se desabrochó el cinturón, se abrió el zipper y se quedó sentado así (con las piernas abiertas)”.

“Lo primero que pasaba en mi mente era: ‘¿Qué?, ¿ahora se la tengo que chupar? ¿O que sigue?’ (...) y el señor se paró, se puso atrás de mí y lo que hizo fue abrazarme por detrás y comenzó a tocarme los senos y darme un beso en la comisura de los labios”.

“Me paralice. Sí, me paralice. No pude decir nada; no, no pude decir nada”, agregó Danna Ponce en su relato.

(FOTO: ESPECIAL)

Para finalizar con sus declaraciones, la actriz mexicana colocó una captura de conversación en donde Danna le escribía con el fin de tener pruebas que confirmaran lo que ella decía y poder alertar a sus compañeras de esta situación.

“No quiero, con esto, generar un gran cambio, porque no se va a poder. (Quiero) al menos proteger a mis colegas actrices y deciles ‘No vayan si este hombre las cita”, asegurando que ya no le importaba si su carrera ya no despegaba, lo único que quería era que ya no se abusara de más mujeres.