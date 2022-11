Actores de Power Rangers dan el último adiós a Jason David Frank

La tarde del pasado domingo se dio a conocer la lamentable muerte de Jason David Frank, actor que durante décadas interpretó a Tommy Oliver, desde que apareció en la primera temporada en los años 90, "Mighty Morphin Power Rangers".

De acuerdo con varios medios internacionales, Frank se habría quitado la vida, información que más tarde fue confirmada por su exrepresentante Brian Butler-Au.

Tras la muerte de Jason, no solo sus fans le dedicaron varios mensajes en las redes sociales, sus amigos y excompañeros de programa también se unieron para darle el último adiós. Una de las primeras en expresar su tristeza fue Amy Jo Jhonson, quien personificó a Kimberly, la guerrera color rosa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Hart se dijo completamente destrozada y confesó que ya nada será igual sin la presencia de su gran amigo: "Jase, eras hermoso y único. Mi vida no será lo mismo sin tu humor, tu motivación y energía. Te querré siempre, querido amigo. Ahora descansa en paz", escribió junto a una fotografía de ambos.

Austin St. John, el intérprete del "ranger rojo" también compartió unas emotivas palabras para Frank: "Una vez Ranger, siempre un Ranger. Pienso y rezo por ti", expresó.

Por su parte, Walter Emmanuel Jones, quien diera vida al "ranger negro" no solo se dijo incrédulo ante la noticia, sino que lamentó que otro de sus amigos se haya adelantado en el camino, pues recordemos que la actriz Thuy Trang, murió en 2001 en un accidente automovilístico.

"No puedo creerlo. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial", publicó Jones.

Blake Foster, quien se integró a la franquicia en Power Rangers Turbo como el "ranger azul" conmovió a los fans al declarar que había perdido a su héroe y líder: "No puedo creerlo. He llorado toda la noche. Con el corazón roto una vez más. He perdido a mi héroe, nuestro líder, mi amigo y un icono", escribió Foster.

Otros que se pronunciaron fueron Ciara Hanna, Nakia Burrise y Catherine Sutherland.

La familia de Frank no se ha pronunciado al respecto, pero toda una generación se ha unido para demostrarle su apoyo y llorar la partida de un ícono que marcó sus vidas.