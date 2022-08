Actor afrolatino dará vida a elfo en serie del 'Señor de los Anillos'

Ismael Cruz Córdova está orgulloso de dar vida a un elfo cuyo color de piel es diferente al que habíamos visto anteriormente en las adaptaciones de las novelas de J. R. R. Tolkien.

El puertorriqueño de 35 años recuerda que, a lo largo de su trayectoria, la mayoría de personajes que ha querido interpretar no han sido hechos para él por la falta de representación en la pantalla.

“Sabemos que muchas veces hay un retrato específico de ciertos personajes y que las ventanas de oportunidades son muy pequeñas así que he hecho toda mi misión para realmente ser odioso al respecto y tratar de ir lo más lejos fuera de eso", dice a EL UNIVERSAL.

"Casi cada personaje que he interpretado no ha sido el personaje para el que fui enseñado en un principio y tengo un particular disfrute en ser agresivo en términos de pelear por esos papeles".

Uno de dichos personajes es el del elfo Arondir, al que da vida en la serie "El señor de los anillos: los anillos de poder", basada en la obra del escritor británico J. R. R. Tolkien, y que arribará a Prime Video este viernes 2 de septiembre.

La historia estará situada en la legendaria historia de la Segunda Edad de la Tierra Media, momento histórico dentro de la mitología de Tolkien que ocurre años antes de los hechos de "El hobbit" y "El señor de los anillos".

En la serie, Ismael comparte créditos con actores como Charlie Vickers (Halbrand), Leon Wadham (Kemen), Morfydd Clark (la elfa, Galadriel), Owain Arthur (príncipe Durin IV), Sophia Nomvete (princesa Dissa) y Trystan Gravelle (Pharazôn), entre otros.

Ismael considera que el arte en general tiene el potencial de cambiar las cosas y darle un espacio a las personas para ponerse a sí mismos y explorar a la humanidad. Apunta que él en específico como artista tiene una misión en cuanto a la representación en pantalla y cambiar la percepción que se tiene de las comunidades de las que proviene, como la latina y afrolatina.

En ese sentido, señala que le toca lidiar con el "colorismo y la negrura y cierto clasismo" en su país.

"Estuve explorando diferentes medios por mucho tiempo hasta que encontré el teatro. Fue la primera vez que la gente estaba reunida para escuchar lo que tenía que decir, y esas experiencias de que mi voz se escuchara intencionalmente por primera vez, y ver a la gente conmovida y en tiempo real, fue una de las cosas más empoderadoras para mí", relata.

"Quería continuar ese camino para continuar dándole un espacio a la gente que tal vez no se veía a sí misma representada".