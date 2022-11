La semana doce de la NFL nos trae una fecha tan especial para todos nuestros vecinos del norte al llevarse a cabo el "Día de Acción de Gracias" y que, como todos sabemos, siempre son los Leones y los Vaqueros los que protagonizan este momento tan significativo pero que, desde hace unos años y para beneplácito de todos los que nos apasionamos con el futbol americano, le agregaron un plus con un tercer partido para que todo se redondeé.

Y para ser honestos ya que los que abren las hostilidades el día de hoy siempre es la escuadra de Detroit, no sé cuánto tiempo atrás (quizás desde que estaba Rodney Peete en los controles), se tenía tanta expectación por el equipo de Dan Campbell porque de golpe y porrazo, se metieron por intentar ganar un lugar en los comodines debido a que, ¡han sumado tres victorias de manera consecutiva! y la verdad es que no sabremos qué sucederá hoy, ya que estarán recibiendo a los Bills, que la semana pasada se tuvieron que alojar precisamente en el Ford Field debido a las malas condiciones del tiempo sobre todo en la parte superior de Nueva York, que es donde se encuentra la zona donde juega la escuadra de Buffalo y ojo ya que, de sacar el juego el día de hoy el conjunto de Michigan, las próximas dos semanas, a saber la trece y la catorce, no se moverán de allí ya que primero estarán recibiendo a los Jaguares el domingo 4 de diciembre y una semana después le harán los honores a los Vikingos.

Pero sin duda que uno de los tres mejores juegos de esta semana, será en la tarde del día de hoy cuando unos irreconocibles Vaqueros que no sé cómo le hicieron para hacer pedazos a Minnesota y en el mismo U.S. Bank Stadium y lo que uno llamaría un juego de declaración certificado, han sepultado la descorazonada derrota de la semana diez ante los Empacadores, reciben a los Gigantes en un partido de la misma división y ambos con marca de 7-3 donde el problema para la escuadra de McCarthy, es que Nueva York viene de una dolorosa derrota y en casa frente a los Leones y estarán tratando de ver quién se las pague.

Y evidentemente otro de los partidos de los cuales hay que estar más al pendiente, es también hoy, ya por la tarde noche donde los Patriotas que resurgieron el domingo pasado frente a los Jets, viajan a Minnesota que como ya mencionamos, los Vikingos fueron desaparecidos del mapa en contra de Dallas y es indudable que tratarán a toda costa de desquitarse con Nueva Inglaterra en el cual el equipo de Belichick, que está con registro de 6-4, intenta perseguir la cima del este de la AFC que comandan los Delfines y los Bills ambos con 7-3, mientras que por el otro lado los Vikingos, que se encuentran con 8-2, dejaron que se les escaparan las Águilas con un juego buscando la mejor siembra de la NFC.

El tercer partido que estará marcando un futuro crucial, es el de este próximo domingo al mediodía una vez que los Bengalíes visiten a los Titanes, lo que será la reedición del partido divisional de la temporada pasada por lo que ahora hemos visto en Joe Burrow, a ese tipo que no tenía a Ja'Marr Chase por tercera semana consecutiva y se vio obligado a encontrar un camino el domingo sin Joe Mixon, el corredor estrella que salió del juego con una conmoción cerebral mientras que, la victoria de Tennessee por 27-17 del jueves pasado por la noche en Green Bay, fue la mejor evidencia de que la escuadra que dirige Mike Vrabel no sabemos si sean vistos como contendientes serios del Super Tazón y esto se remonta en gran medida a la llegada desde hace mucho tiempo del juego aéreo.