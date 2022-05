Abuelita que no paró de bailar con Julión Álvarez es sorprendida con serenata

La noche del pasado martes, una abuelita bailó con una tremenda energía las canciones de Julión Álvarez, lo que la llevó a volverse viral en las últimas horas.

Su alegría, la contagió a cientos de usuarios de la Comarca, de la República Mexicana y de otras naciones.

La "abue" se llama María Luisa López Cortés y es vecina de la Colonia Jacarandas. Ayer, ella estaba viendo su novela favorita cuando sus hijos le pidieron que saliera al exterior de su hogar.

Al salir, se llevó una grata sorpresa. El grupo local, Alta Demanda, le llevó serenata y por supuesto al escuchar las notas musicales, María Luisa de inmediato se puso a bailar.

López Cortés no podía ocultar su emoción, tan es así que le pidió a los jóvenes artistas que le fueran a cantar en su próximo cumpleaños.

Tras bailar dos canciones, la abuelita contó que cuenta con 79 años de edad. Reveló que tiene nueve hijos, 38 nietos y 22 bisnietos.

Con una sonrisa de oreja a oreja, manifestó que sí se dio cuenta que se hizo viral, algo que le dio mucho gusto, sobre todo porque a ella le encanta compartir sus buenas vibras con la gente.

"Ande cómo baile con Julión, la pasé muy bien. Anoche (El martes) no hallaba taxi, y entonces una patrulla me vio y los agentes me trajeron hasta mi casa", platicó.

Compartió que vivía en la colonia Las Rosas de Gómez Palacio, pero se enamoró, "me casé y desde hace muchos años vivo en 'Jacaranchos'", dijo entre risas.

La señora aprovechó para mandarle un saludo a su familia y a sus seres queridos que radican en Estados Unidos les exclamó: "!Para que vean que su mamá sí puede!"

María Luisa vende tamales los sábados por la noche, en su casa ubicada en la calle Azulejos de la colonia Jacarandas, frente a una placita por si alguien desea comprarle.