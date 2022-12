Abren convocatoria para contratar policías en San Pedro

La Dirección de la Policía Preventiva Municipal, en el municipio de San Pedro lanzó la convocatoria para reclutar elementos.

Las y los ciudadanos en edad de 18 a 35 años interesados deben presentar su documentación en las instalaciones de la corporación y

Las autoridades exhortan a no dejar pasar la oportunidad de empleo, además de servir en la seguridad del municipio; dichas acciones permiten fortalecer el compromiso de mantener la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.

Los interesados deben acudir al edificio de la corporación el cual se ubica en el kilómetro 1.5 de la carrera San Pedro-La Cuchilla, para solicitar entregar la documentación o bien solicitar información.

Se les pide presentar la siguiente documentación: credencial del INE, acta de nacimiento, CURP, RFC con homoclave, cartilla militar liberada, carta de no antecedentes penales (no mayor a seis meses), consulta de reporte del buro de crédito actualizado, currículum vitae o solicitud de empleo con fotografía licencia de conducir vigente, últimos dos recibos de pago de nómina, acta de matrimonio o sentencia de divorcio, acta de nacimiento de dependientes económicos, certificado de estudios (por los dos lados), comprobante de domicilio (no mayor a dos meses).

La atención es de lunes a viernes de 09:00 a las 15:00 horas o bien pueden comunicarse al teléfono 872-132-01-63.