Abren carpeta por presunta trata en CBTIS 36 de Monclova

Aunque no existe una denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), la dependencia abrió una carpeta de investigación luego de tener conocimiento de un presunto caso de trata de personas, en una menor de edad del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) número 36 de Monclova.

Rodrigo Chairez Zamora, titular de la fiscalía en la región Centro, dio a conocer que no hay denuncia penal presentada por la ofendida, una estudiante menor de edad de nivel preparatoria, o por la madre de esta.

Esta situación se presenta después de que la sociedad de padres de familia denunció el supuesto reclutamiento de estudiantes de bachillerato por un guardia, para ser aparentemente acompañantes sexuales de varones externos al plantel. El rostro visible de la presunta organización de trata de personas es un vigilante privado que era guardia en el plantel.

La empresa de seguridad, contratada por la directora y pagada por la sociedad de padres de familia, resultó ser propiedad de una secretaria de la institución educativa.

La compañía de seguridad factura al CBTIS 36 casi 60 mil pesos mensuales por cuatro vigilantes, uno de ellos identificado como quien pretendía reclutar a estudiantes (todas menores de edad) para ser acompañantes de hombres mayores.

El abogado de la Sociedad de Padres, Héctor Javier Liñán García, explicó que la directora de la escuela "llegó a un acuerdo" con la madre de la alumna ofendida para que no presentara la denuncia, acto que calificó grave, pues la trata de personas y la explotación sexual de menores son delitos que se persiguen de oficio y las autoridades educativas saben que no lo deben ocultar.

Por otro lado Rodrigo Chairez Zamora indicó que en base al reporte de estos hechos, abrió una carpeta de investigación.

Precisó que no necesariamente investiga porque se tenga corroborado el delito. Abrir una investigación "no quiere decir que se trate de un hecho materializado o consumado, sin embargo no se puede dejar de largo" apuntó.

Indicó que ya se realizaron algunas acciones dentro de a investigación y el caso se turnó a una unidad especializada en delitos que involucran la integridad sexual de la probable víctima y la trata de personas.

Sobre el desfalco de alrededor de tres millones de pesos que la misma sociedad de padres denunció, no habló del tema.