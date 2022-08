Abarrotan papelerías de Torreón por regreso a clases

Las papelerías lucen repletas de clientes esta semana por el regreso a clases, ya que diversos colegios vuelven a las aulas el próximo lunes. En el centro se puede observar la fila de personas esperando el ingreso, a fin de cuidar que nos se excedan los aforos permitidos en los negocios.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, señaló que las ventas se han incrementado considerablemente en la presente semana. Señaló que esta ciudad tiene más de 200 mil estudiantes, desde preescolar hasta la universidad, por lo que, en un ejercicio simple de que cada persona invirtiera 800 pesos en los gastos por el ciclo escolar, ello significaría una derrama económica de 160 millones de pesos.

"Eso se genera en dos semanas, entonces ahorita la papelería, uniformes, zapatos, todo lo referente al regreso a clases, todos los servicios relativos, han tenido un incremento exponencial, qué bueno que ya por fin ese sector se está recuperando, porque fueron dos años en donde, en el 2020 estuvo totalmente muerto, en el 2021 estuvo a un 30 por ciento", comentó.

Indicó que en este ciclo se tendrá la venta constante de artículos para los niños que van a la escuela, desde el refrigerio hasta los materiales de tareas que puedan requerir, la movilidad se incrementa por estas actividades, lo que significará mayor ocupación en el transporte público, tanto camiones como taxis, lo que también genera derrama económica.

Serna Muñoz dijo que, no obstante la gran afluencia de clientes, existe un cambio de comportamiento en las familias, en comparativo a hace dos años, pues hoy compran exclusivamente lo necesario, derivado de los problemas inflacionarios, que han impactado severamente a la economía de los hogares laguneros.

"La gente está buscando comprar única y exclusivamente lo necesario, compara mucho, muchas veces sacrifica la calidad para que salga un poco más barato", expresó.

Torreón presentó una variación en la inflación de 1.30 por ciento en julio de este año, la más alta del país en variación mensual en el país lo que generó una variación anual de 10.03%, por encima del promedio nacional de 8.15%.

Serna Muñoz dijo que en este municipio hay un dinamismo económico que no se ha detenido, pues la gente mantiene un consumo importante.

CONSEJOS

En este regreso a clases la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda elegir productos que brinden la máxima calidad, resistencia y seguridad en su uso, revisar muy bien los acabados y según sea el caso, asegurarse de que incluya instrucciones y se informe sobre los riesgos de uso.

En útiles escolares hay que ver que los crayones no estén porosos ni se deshagan al pintar. En el pegamento líquido, que la tapa selle perfectamente, no esté seco y cuente con indicaciones de uso. Juego de geometría y reglas, que el material sea resistente, no tenga rebabas y los números y líneas sean legibles. Compás, que abra y cierre fácilmente y sus piezas no se desprendan al usarlo.

Lápiz adhesivo, si está etiquetado, que esté bien cerrado, si puedes abrirlo asegúrate de que no esté seco. Gomas, que no se deshagan al usarlas.

En bolígrafos, que no dejen manchas al escribir, no se escurra la tinta y su trazo sea uniforme.

HASTA 25 % MÁS CUESTA SURTIR LISTA DE ÚTILES

Hasta en un 25 por ciento aumentó el costo por surtir las listas de útiles escolares este año, lo que afecta la economía de las familias duranguenses que han visto deteriorado su poder adquisitivo, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), filial Durango, Jorge Ochoa Arámbula.

"Con base en la inflación que hemos tenido y al alza de precios, sí hemos tenido hasta un 25 por ciento de alza de precios, por eso es otro de los factores que estamos previendo que va a contraer un poquito que los padres de familia compren menos útiles escolares para este ciclo", manifestó.

Y esto complica aún más la situación de las familias y de los propios comerciantes. "Sobre todo si tomamos en cuenta que venimos de una pandemia, de una contracción económica, y esto que era un aliciente para nosotros, para un sector económico de Durango, que nos dedicamos al sector educativo, yo creo que no es lo que esperábamos", indicó.

Refirió que una familia gastará una importante cantidad de dinero en surtir la lista de útiles escolares, ya que con base en la información que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependiendo del grado se erogarán hasta 870 pesos por alumno, además del gasto por inscripciones, uniformes y otros conceptos.

En primero y segundo de primaria, se estima que el gasto promedio es de 263 a 548 pesos, mientras que en tercero, cuarto y quinto, surtir la lista escolar cuesta entre 395 y 870 pesos.

Para los alumnos de sexto, el costo que tienen los útiles va de los 365 a los 810 pesos.

Las papelerías afiliadas al sector comercio organizado reportan hasta ahora un repunte en las ventas de útiles escolares que oscila entre 25 y el 30 por ciento, sin embargo, es inferior al reportado en el 2019, cuando fue de 80 por ciento.

160

MILLONES

de pesos es la derrama económica que se estima para estas dos semanas de compras.