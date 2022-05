Abarrotan oficinas del SAT en Torreón para tramitar Constancia de Situación Fiscal

Filas kilométricas de personas sin cita se registran este viernes en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Torreón para tramitar la Constancia de Situación Fiscal actualizada, un documento que contiene datos de identidad, ubicación y características fiscales del contribuyente.

La constancia fue solicitada previamente a los trabajadores y trabajadoras por el departamento de Recursos Humanos de los diferentes patrones y empresas de la Región Lagunera y del país ya que a partir del 1 de julio del año en curso deberán emitir facturas electrónicas o recibos de nómina en el sistema la Factura Electrónica versión 4.0. De no ser así, las empresas podrían tener dificultades para el correcto timbrado de la nómina.

La hilera de personas se extendió esta mañana al exterior de las oficinas del SAT. Hubo empresas que llevaron a sus empleados en autobuses y trabajadoras y trabajadores que aprovecharon su día de descanso o que pidieron permiso en sus centros laborales para realizar dicho trámite.

Hubo personas que acudieron de forma presencial porque desconocen que la constancia la pueden obtener a través del portal del SAT o por medio de la aplicación móvil SAT ID.

Otros más como Ana Cecilia intentaron las plataformas digitales para tramitar la constancia pero no tuvieron éxito. "Primero hice mi trámite por medio de la aplicación pero luego recibí un correo donde decía que había un error en mi video, decía que no estaba visible y que no se escuchaba nada y pues que tenía que hacer el trámite otra vez". Fue por ello que en su día de descanso, decidió acudir al SAT, alrededor de las diez de la mañana.

Detrás de Ana Cecilia, estaba formada Alejandra Esquivel quien mencionó que ella no quiso batallar y que mejor acudió de forma presencial al SAT. "Aquí me vine a la segura, tengo entendido que la constancia es para actualizar los datos porque sino no me van a pagar", dijo entre risas.

En la fila había personas de municipios laguneros como Torreón, Gómez Palacio y Matamoros. Algunos se llevaron sombrillas para protegerse de los intensos rayos del sol y otros más se resguardaban con hojas de papel y carpetas así como en los mismos paraderos de autobuses.

Por las altas temperaturas, hubo personas que llegaron con agua embotellada y también se observó a quienes acudieron con gorditas y galletas para desayunar mientras esperaban llegar al módulo donde serían atendidos.

El estacionamiento del órgano administrativo lució repleto y según algunas personas entrevistadas, la fila estaba avanzado rápido.