Constancia de Situación Fiscal: ¿te puedes quedar sin sueldo por no tenerla?

Durante los últimos meses, en varias empresas se solicitó una Constancia de Situación Fiscal con el fin de tener la información actualizada sobre el estatus ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de cada uno de sus trabajadores; aunque muchos pueden tomárselo a la ligera, en realidad presentar este documento es de suma importancia.

Según indica el SAT, este documento sirve como identificación fiscal, pues muestra datos como nombre completo, CURP, régimen fiscal y domicilio fiscal.

¿PARA QUÉ ME SIRVE UNA CSF?

-

Una Constancia de Situación Fiscal permite constatar la afiliación al SAT, que comprueba las obligaciones fiscales de cada uno de los contribuyentes; las empresas normalmente las solicitan para verificar la identidad de sus trabajadores, así como corroborar que los datos que tienen registrados corresponden.

Para las personas que se encuentran buscando trabajo, este documento será un requisito para la contratación, pues así la empresa podrá asegurarse de su registro en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y corroborar que los datos coinciden con sus documentos de identidad.

¿QUÉ PASA SI NO LA PRESENTO?

Aunque comenzó a circular el rumor acerca de que no presentar la constancia significaría que un trabajador no recibiría su pago mensual e incluso algunas empresas “amenazaron” a sus empleados con esto, la realidad es que representantes del SAT aseguraron que esta advertencia es únicamente por parte de los empleadores, no del SAT.

Por ley, cada trabajador debe recibir su pago correspondiente por sus horas trabajadas, por lo que la emisión (o no emisión) de la CSF no tendría que interferir con esto; sin embargo, se ha exhortado a los contribuyentes a obtenerla, pues podrían enfrentarse a una situación de datos erróneos.

¿CÓMO LA CONSIGO?

A través de su página de internet, el SAT permite a los contribuyentes tramitarla en línea, siguiendo estos pasos:

* Ingresar a la página oficial del SAT: www.sat.gob.mx

* Dar clic en el apartado “otros trámites y servicios”.

* Seleccionar la opción “genera tu Constancia de Situación Fiscal”.

* Ingresar los datos que se piden (RFC, contraseña y firma electrónica).

* Hacer clic en “enviar”, y seleccionar la opción “generar constancia”.

En caso de no contar con contraseña o firma electrónica, el contribuyente deberá acudir directamente a las oficinas del SAT que le corresponden.